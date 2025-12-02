Quelles sont les sorties jeux vidéo de décembre 2025 ?

Décembre 2025 s’annonce comme une fête pour tous les joueurs. Entres les grosses licences attendues depuis des années et les pépites indépendantes, ce dernier mois de l’année clôt une saison de jeux vidéo déjà exceptionnelle. Après une année 2025 marquée par des titres majeurs comme Death Stranding 2: On the Beach, Hollow Knight: Silksong, Hades II ou encore Kingdom Come Deliverance II, le mois de décembre ne ralentit pas. Bien au contraire, il propose une sélection de titres capables de séduire.

Entre les blockbusters tels que Metroid Prime 4: Beyond, Marvel Cosmic Invasion ou Octopath Traveler 0 et les expériences plus audacieuses comme Routine ou Toxic Crusaders, décembre offre un panel riche et varié. Voyons en détails les sorties jeux vidéo de décembre 2025.

PlayStation 5

Marvel Cosmic Invasion – 01/12

Read Dead Redemption – 02/12

Sleep Awake – 02/12

Lonely Mountains – Snow Riders – 03/12

Octopath Traveler 0 – 04/12

Toxic Crusaders – 05/12

Microsoft Flight Simulator 2025 – 08/12

Skate Story – 08/12

Romancing SaGa: Minstrel Song Remastered International – 09/12

Terminator 2D: No Fate – 12/12

PlayStation 4

Marvel Cosmic Invasion – 01/12

Octopath Traveler 0 – 04/12

Toxic Crusaders – 05/12

Romancing SaGa: Minstrel Song Remastered International – 09/12

Terminator 2D: No Fate – 12/12

Xbox Series

Marvel Cosmic Invasion – 01/12

Read Dead Redemption – 02/12

Sleep Awake – 02/12

Octopath Traveler 0 – 04/12

Routine – 04/12

Toxic Crusaders – 05/12

Terminator 2D: No Fate – 12/12

Xbox One

Routine – 04/12

Toxic Crusaders – 05/12

Terminator 2D: No Fate – 12/12

Nintendo Switch 2

Assassin’s creed Shadows- 02/12

Read Dead Redemption – 02/12

Metroid Prime 4: Beyond -Nintendo Switch 2 Edition – 04/12

Octopath Traveler 0 – 04/12

Skate Story – 08/12

Terminator 2D: No Fate – 12/12

Nintendo Switch

Marvel Cosmic Invasion – 01/12

Viewfinder – 03/12

Metroid Prime 4: Beyond – 04/12

Octopath Traveler 0 – 04/12

FootBall Manager 26 Touch – 04/12

Toxic Crusaders – 05/12

Romancing SaGa: Minstrel Song Remastered International – 09/12

Terminator 2D: No Fate – 12/12

PC

Marvel Cosmic Invasion – 01/12

Kingdom of Night – 02/12

Sleep Awake – 02/12

Octopath Traveler 0 – 04/12

Routine – 04/12

Toxic Crusaders – 05/12

Skate Story – 08/12

Terminator 2D: No Fate – 12/12

Décembre 2025 conclut donc l’année jeux vidéo en beauté avec cette dernière vague de sorties marquantes. Qu’allez-vous vous octroyer pour enrichir votre ludothèque ? N’hésitez pas à nous le dire en commentaires.