Quelles sont les sorties jeux vidéo du mois d’avril 2026 ?

Avril 2026 s’annonce comme un mois particulièrement dynamique, un mois marqué non pas par le nombre toujours plus grandissant de sorties mais par sa variété. Darwin’s Paradox!, Pragmata, Invisible VS et Tomodachi Life : Une Vie de Rêve, tant de genres différents à destination de tous les profils de joueurs. Clairement, il y en aura pour tout monde ! Mais ne perdons pas plus de temps, et voyons ensemble le programme pour avril 2026 :

PlayStation 5

Fishbowl – 02/04

Darwin’s Paradox! – 02/04

Starfield – 07/04

Dosa Divas: One Last Meal – 14/04

MOUSE: P.I. For Hire – 16/04

The Gecko Gods – 16/04

Cthulhu: The Cosmic Abyss – 16/04

Pragmata – 17/04

Tides of Tomorrow – 22/04

Outbond – 23/04

WILL: Follow The Light – 28/04

Aphelion – 28/04

Neverness to Everness – 29/04

MotoGP 26 – 29/04

Invisible VS – 30/04

Saros – 30/04

Xbox Series

Darwin’s Paradox! – 02/04

Dosa Divas: One Last Meal – 14/04

Replaced – 14/04

MOUSE: P.I. For Hire – 16/04

Cthulhu: The Cosmic Abyss – 16/04

Pragmata – 17/04

Tides of Tomorrow – 22/04

WILL: Follow The Light – 28/04

Aphelion – 28/04

MotoGP 26 – 29/04

Invisible VS – 30/04

Nintendo Switch 2

Darwin’s Paradox! – 02/04

Dosa Divas: One Last Meal – 14/04

Pragmata – 17/04

Moomintroll: Winter’s Warmth – 27/04

MotoGP 26 – 29/04

Nintendo Switch

Darwin’s Paradox! – 02/04

Pokémon Champions – 08/04

Dosa Divas: One Last Meal – 14/04

Tomodachi Life : Une Vie de Rêve – 16/04

MOUSE: P.I. For Hire – 16/04

The Gecko Gods – 16/04

Moomintroll: Winter’s Warmth – 27/04

MotoGP 26 – 29/04

PC

Fishbowl – 02/04

Darwin’s Paradox! – 02/04

Dosa Divas: One Last Meal – 14/04

MOUSE: P.I. For Hire – 16/04

The Gecko Gods – 16/04

Cthulhu: The Cosmic Abyss – 16/04

Pragmata – 17/04

Tides of Tomorrow – 22/04

Outbond – 23/04

WILL: Follow The Light – 28/04

Aphelion – 28/04

Neverness to Everness – 29/04

MotoGP 26 – 29/04

Invisible VS – 30/04

Sur quel(s) titre(s) allez-vous jeter votre dévolu ? Dites-le-nous en commentaire et rendez-vous dès le mois prochain pour la suite des réjouissances. Et en attendant, bon jeu !