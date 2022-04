Le smartphone fait sans doute partie des objets du quotidien les plus appréciés. Ce dernier est utilisé en permanence et accompagne les utilisateurs du matin au soir. Il est utilisé comme moyen de communication, nous indique le chemin, sert de lecteur de musique et nous fait passer le temps avec divers jeux vidéo et des applications informatives, utiles ou divertissantes.

Malheureusement, il s’avère que les smartphones sont encore très vulnérables aux dommages malgré les technologies avancées. Une petite chute ou une collision peut suffire à endommager, ou pire détruire l’écran sensible ou à rayer le revêtement du téléphone. Et c’est surtout en jouant sur l’appareil que des mésaventures se produisent régulièrement. Comment éviter que le téléphone portable ne glisse des mains et ne se casse dans l’intensité du jeu ?

Comment protéger votre smartphone des chocs et des rayures

Alors qu’il y a quelques années, les smartphones étaient disponibles pour un budget relativement modeste, les utilisateurs de smartphones doivent aujourd’hui dépenser une petite fortune pour ces appareils. La fourchette de prix varie de quelques centaines d’euros à 1.500 euros. Les dépenses dépendent de la marque et du modèle et s’orientent vers la performance de l’appareil. Les différences se situent par exemple au niveau de l’appareil photo, de la résolution de l’écran et de l’espace de stockage.

Comme un smartphone est bien plus un investissement qu’un gadget, les propriétaires de téléphones portables devraient en prendre soin. Les housses de protection constituent le meilleur moyen de protéger efficacement les téléphones portables. Elles existent en différentes variantes et se distinguent par différentes caractéristiques. Ceux qui recherchent moins de solutions standard peuvent se procurer une coque personnalisée. Les coques peuvent être mises en valeur par des photos personnelles et être conçues selon ses propres idées.

La coque et le bumper

Le bumper est une coque de téléphone portable qui se concentre exclusivement sur les coins et les bords du smartphone. Le matériau souple de la coque englobe ces endroits, considérés comme très vulnérables aux chutes. L’étui tient facilement dans la main et son design minimaliste permet encore de glisser l’appareil de manière optimale dans la poche du pantalon. Le bumper ne fournit pas une protection complète et laisse l’écran et le dos du téléphone à découvert. Ces zones sont donc très vulnérables aux dommages.

Les coques ont pour objectif de protéger la face arrière. Ils se referment délicatement sur le dos de l’appareil et couvrent alors également les coins et les bords. Elles sont disponibles dans de nombreux matériaux et designs et sont particulièrement appréciées des utilisateurs de téléphones portables. Malheureusement, l’écran reste entièrement ouvert et est exposé sans protection aux dommages. De plus, il s’avère que le matériau des coques est très glissant et que les téléphones portables glissent donc facilement de la main.

La housse et le flip cover

La housse est sans doute la forme la plus ancienne de protection. Le téléphone portable est inséré dans la housse et doit être retiré de l’enveloppe pour être utilisé. La housse est disponible en différents matériaux. Il existe ainsi des housses en tissu, en cuir, en plastique, en bambou, en liège et en bien d’autres matériaux. Néanmoins, la housse n’est pas très pratique, car les accidents se produisent principalement pendant l’utilisation et le téléphone portable n’est pas du tout protégé avec la housse.

La forme du flip cover est identique à celle de la coque, mais elle est complétée par une face avant rabattable. Le flip cover s’ouvre et se ferme comme la couverture d’un livre. Il est possible d’insérer des cartes ou des billets à l’intérieur, ce qui est très pratique pour les déplacements. Toutefois, il s’avère que cela comporte également d’autres risques.