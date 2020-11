Sony souhaite conserver le monopole de la coque pour sa PS5

Aussitôt lancé, aussitôt fermé. Nous vous parlions d’un site internet proposant des coques personnalisées pour la future PS5, mais malheureusement, il n’aura pas fallu attendre bien longtemps avant qu’il ne doive fermer ses portes sous la pression des avocats de Sony. On ne va pas se le cacher, on s’y attendait un peu, et la première réaction était sans doute très légitime, puisque le nom PlateStation 5 était très clairement trop proche de PlayStation 5. C’est d’ailleurs cet élément qui a été invoqué afin de forcer le propriétaire du site à changer de nom.

Se faisant, le site est alors devenu ThePlateStation, et si l’idée était forcément bonne pour profiter d’une mise en avant intéressante dans les résultats Google, cela n’a pas vraiment plu à Sony, qui n’a encore une fois pas tardé à revenir avec ses grands sabots. Toujours trop similaire à la marque japonaise, il fallait s’en douter, encore une fois, le site dû changer de nom pour devenir CustomizeMyPlate. Et à trop jouer avec le feu, Sony a décidé d’arrêter de faire dans la demi-mesure.

Le propriétaire a donc été menacé afin de cesser toute activité commerciale et de rembourser toutes les précommandes déjà réalisées, sous peine d’une assignation en justice. Cela étant, et toujours sous le dernier nom cité, le site a relancé son activité mais dans l’optique de proposer des stikers à appliquer sur les façades de la PS5. Encore une fois les choses n’auront pas duré bien longtemps puisqu’à cette heure précise, le site n’est plus en ligne.

Rien de très exceptionnel dans cette affaire, et l’on comprend aisément que Sony ne souhaite pas partager cette future part d’un gâteau que la marque se réserve pour elle toute seule. On imagine donc que l’on devrait fatalement finir par voir arriver des coques personnalisées, mais elles seront alors sous licences officielles, avec des deals qui ont d’ailleurs certainement déjà été signés à l’heure où l’on écrit ces lignes. On pense par exemple au partenariat PlayStation avec Nacon pour les manettes PS4, rendant les dites manettes officielles, bien que n’étant pas réalisées chez Sony.

Enfin, une question reste finalement sans réponse, à savoir, comment le revendeur des coques personnalisées avait-il réussi à obtenir le moule afin d’en produire à la chaîne ?