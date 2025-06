Silent Hill f – L’horreur fleurit (et se date) en images

Présenté lors du récent State of Play, Silent Hill f s’est offert un trailer dérangeant et envoûtant, dévoilant un peu plus son univers macabre. Le titre est attendu pour le 25 septembre 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series, Steam, Epic Games Store et Microsoft Windows. Premier opus de la série à se dérouler dans le Japon rural des années 1960, Silent Hill f installe d’ores et déjà une ambiance unique, entre horreur corporelle et poésie macabre florale.

Un jeu plus sombre, plus viscéral

La vidéo met en lumière Hinako Shimizu, adolescente marginale, et ses camarades vivant à Ebisugaoka, dans une routine lycéenne paisible… jusqu’à ce qu’un brouillard mystérieux transforme leur quotidien en cauchemar. Des fleurs rouges commencent à émerger un peu partout, tandis que des poupées désarticulées, au comportement saccadé, se mettent à traquer Hinako, tentant littéralement de la dépecer vivante.

Si l’horreur imprègne chaque plan, Hinako refuse de se laisser submerger : armée d’un simple morceau de tuyau, elle oppose une résistance féroce à l’indicible. Quant à ses camarades, leur sort semble tout aussi tragique, les images laissant entrevoir des destins brisés, rongés par la folie ou le mal rampant.

Konami a confirmé que ce nouvel opus, tout en étant narrativement distinct des autres opus de la saga, s’inscrirait bel et bien comme une nouvelle itération principale. L’histoire, écrite par Ryukishi07, maître du visual novel horrifique (Higurashi, Umineko), combine angoisse psychologique, folklore japonais et horreur graphique.

Cette dernière ne sera d’ailleurs pas en reste : d’après des éléments issus de la classification ESRB, Silent Hill f s’annonce d’une brutalité saisissante. Le jeu mettrait en scène, entre autre, des empalements, des visages littéralement arrachés, des corps brûlés vifs dans des cages ou encore des viscères. Un programme aussi glauque que viscéral, qui contraste avec la poésie morbide de certaines images, accentuant d’autant plus la dualité dérangeante au cœur de cette nouvelle itération.

Entre horreur psychologique et action brutale

Le design des créatures et des mutations florales porte la signature de kera, illustrateur japonais reconnu pour ses œuvres mêlant délicatesse et macabre. Ce contraste saisissant, entre la fragilité presque éthérée des fleurs et la décomposition des corps, imprègne chaque recoin de cette vidéo de Silent Hill f, offrant à cet opus une identité visuelle aussi singulière que troublante.

Konami annonce par ailleurs une orientation plus action que le récent remake de Silent Hill 2, sans pour autant renier l’ADN de la série. Les énigmes à portée symbolique, les plongées mentales, et les décisions lourdes de conséquences seront bien de la partie, dans un monde qui semble se désagréger à mesure que vacille la psyché d’Hinako. Dans cette lutte intérieure et physique, la naginata tranchante pourrait donc s’avérer aussi essentielle que l’introspection.

Un accompagnement musical à la hauteur du malaise

Côté bande-son, le jeu est porté par une collaboration entre Akira Yamaoka, le compositeur emblématique de la série, et Kensuke Inage, connu pour ses textures sonores sombres et émotionnelles. Une alliance prometteuse, au service d’une ambiance musicale chargée de tension et de mélancolie. Un travail s’annonçant central pour exprimer le tiraillement entre l’innocence fragile de l’adolescence et l’horreur rampante qui gangrène peu à peu le monde d’Hinako.

Trois éditions sont par ailleurs déjà disponibles à la précommande :

Édition physique « Day One » (PS5 et Xbox Series X|S) : incluant un SteelBook exclusif dans certaines boutiques partenaires.

Édition numérique « Standard » : avec des bonus de précommandes

Édition numérique « Deluxe » : propose un accès anticipé de 48 heures, des cosmétiques exclusifs, un artbook numérique, et une sélection musicale. Une mise à niveau vers la Deluxe sera possible, même après le lancement.

Entre ce nouvel opus, les remakes, et le grand retour au cinéma orchestré par Christophe Gans en fin d’année avec Return to Silent Hill, la saga de Konami connaît un renouveau qu’elle n’avait pas vécu depuis bien longtemps. Les fans de la licence peuvent se réjouir : l’univers si singulier de Silent Hill, à la fois macabre et poétiquement dérangeant, revient sur le devant de la scène avec des propositions qui réussissent encore à offrir des visions aussi captivantes que perturbantes.