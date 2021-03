Sherlock Holmes: Chapter One – Un trailer de combat et déduction

Une nouvelle bande-annonce présentant du gameplay pour Sherlock Holmes: Chapter One a été révélée par le studio Frogwares. Alors que les Français développent des jeux sous licence Sherlock Holmes depuis près de deux décennies, la qualité de la série n’a pas toujours été très bonne. Mais d’après le peu de choses que le développeur a montré de ce nouveau titre, il semble que le studio a voulu apporter des changements drastiques afin d’améliorer l’expérience des joueurs.

Le jeu est le dernier d’une longue lignée de jeux Sherlock Holmes développés par le studio français, dont le premier titre était sorti en 2002 (Sherlock Holmes: Le Mystère de la Momie) et le plus récent en 2016 (le très sympathique Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter). Pour information, la dernière production du studio était le jeu lovecraftien d’enquête The Sinking City.

Selon les informations précédentes révélées par Frogwares, Sherlock Holmes: Chapter One sera une origin story pour le personnage. Il se déroulera dans un décor méditerranéen et verra un jeune détective de 21 ans s’occuper de son premier cas aux côtés de son ami Jonathan. Les développeurs promettent que le jeu s’inspirera beaucoup du monde ouvert de The Sinking City.

Comme dit précédemment, Frogwares semble avoir pris en compte les critiques faites sur sa dernière production, et a montré des changements de gameplay à venir dans ce prochain Sherlock. Les images du trailer montrent que nous aurons affaire à des phases de TPS, et à du close-combat. Espérons que le studio français aura amélioré le système de cover-shooter de The Sinking City, ce dernier étant tellement mou qu’il plombait l’aventure…

La bande-annonce révèle également un héros changeant de costume et comment le nouveau système d’enquête et d’investigation (Global Investigation System) fonctionne, avec un focus sur les interactions avec les PNJ et les éléments du décor. Un zoom rapide a été fait sur le cahier de notes de Sherlock, que l’on retrouvait déjà dans ses précédentes aventures (et qui était une vraie trouvaille, soulignons-le).

Alors que Frogwares travaille sur le nouveau jeu du détective anglais depuis le lancement de The Sinking City l’année dernière, le développeur a été impliqué dans une controverse entourant un différend juridique avec l’éditeur Nacon. Les deux sociétés soutenaient que l’autre a violé le contrat dictant les conditions de distribution du jeu, ce qui a entraîné la radiation du titre des vitrines telles que Steam. La lutte juridique est toujours en cours.

Sherlock Holmes: Chapter One est attendu pour le courant de l’année 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, et Xbox Series X|S.