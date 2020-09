Sherlock Holmes: Chapter One – Deux trailers valent mieux qu’un

Après avoir développé pas moins de neuf jeux Sherlock Holmes, le studio Frogwares revient avec un dixième jeu de la franchise, Sherlock Holmes: Chapter One, dont on vous a déjà parlé lors de son annonce en mai dernier.

Dans cette aventure, le jeune Sherlock devra résoudre sa première enquête sur une île méditerranéenne aussi sublime qu’étrange. Cette fois-ci, le studio Ukrainien nous dévoile deux nouvelles vidéos qui nous offrent quelques informations supplémentaires sur le gameplay et l’univers du jeu. Tout d’abord, le jeu sera un open-world, ce qui est déjà une bonne nouvelle et rendra le jeu moins linéaire que ses prédécesseurs.

On apprend aussi qu’il n’y aura pas moins de cinq quêtes principales et une trentaine de quêtes secondaires, octroyant au jeu une durée de vie allant de 15 à 40 heures pour finir toutes les quêtes, ce qui est tout à fait acceptable pour un jeu de la sorte.

De plus, chaque enquête poussera le joueur à élaborer des théories, mais si celles-ci pourront être développées, elles ne seront pas forcément les bonnes.

L’autre point important, c’est le système de combat. Il sera possible de se battre, mais pas contre n’importe qui. En effet, vous ne pourrez pas attaquer n’importe quelle personne à la manière d’un GTA, et il vous faudra plutôt réfléchir et sortir les armes en cas d’ultime recours.

Il sera d’ailleurs possible de choisir de tuer ou non les ennemis, ce qui aura d’importantes conséquences sur le bon déroulement des enquêtes.

Autre option plus anecdotique : la personnalisation de Sherlock et de son manoir. Il vous sera en effet possible de customiser l’habitation du détective, mais aussi d’acheter des vêtements aux commerçants si vous souhaitez changer de look au cours de vos aventures. Cependant, le manoir révélera les secrets de la famille Holmes en débloquant des salles tout au long du jeu.

Selon le producteur et le Community Manager Sergey Oganesyan :

“Le jeu est en pré-alpha et nous espérons dévoiler en profondeur le gameplay d’investigation aux alentours de décembre ou janvier.”

On reste donc aux aguets pour les prochaines informations concernant d’autres parties du gameplay de Sherlock Holmes: Chapter One qui est prévu dans le courant de l’année 2021 sur PS4, Xbox One, Ps5, Xbox Series X et PC via Steam, Epic Games Store et GOG. Les détectives en herbes devront donc s’armer de patience et se contenter de ces deux nouveaux trailers en attendant les prochaines news qui arriveront vers la fin de l’année.