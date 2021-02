Sherlock Holmes: Chapter One et le teaser qui tease le gameplay

Annoncé en mai dernier, Sherlock Holmes: Chapter One n’est pas ce que l’on pourrait qualifier de jeu envahissant. Se faisant plutôt discret depuis sa révélation, il revient de temps en temps sur le devant de la scène en nous proposant de découvrir son univers au travers de vidéos ou via de simples informations écrites et imagées.

Aujourd’hui, le prochain jeu de Frogwares (The Sinking City, Sherlock Holmes) nous en montre un peu plus, même si c’est encore de notre goût trop fugace pour que l’on puisse se faire une véritable idée sur ce que le jeu va proposer. On est en présence d’un jeu d’aventure mêlant séquences d’enquêtes et d’actions dans un environnement ouvert dangereux. Une sorte de prolongement naturel de ce qu’était le maladroit, mais intéressant the Sinking City, avec tout de même un aspect action moins prononcé.

Sherlock pourra néanmoins se battre à main nue, se mettre à couvert, utiliser une arme à feu ou encore des bombes fumigènes pour créer des diversions. Mais forcément, ce sont bien les phases d’enquêtes qui demanderont d’utiliser nos neurones qui prendront le pas sur les muscles et qui seront le cœur du jeu. Certaines de ces choses sont d’ailleurs visibles dans le trailer du jour.

L’histoire nous permet ainsi d’incarner un jeune Sherlock âgé seulement de 21 ans alors qu’il vient de perdre sa mère dans d’étranges circonstances. Bien décidé à résoudre ce mystère, il s’installe alors dans le manoir de son enfance, que l’on pourra pour l’anecdote personnaliser, et partira en quête de réponse avec son acolyte du moment, un certain Jonathan. Oui point de docteur Watson ici, mais un joli monde ouvert prenant place sur une île méditerranéenne.

Voilà un programme alléchant pour ce Sherlock Holmes: Chapter One que nous espérons pouvoir approcher très vite alors que pour le moment la date de sortie reste inconnue, même si le jeu est prévu pour cette année sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC, ainsi que sur la génération précédente de consoles, la Nintendo Switch en moins.