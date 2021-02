The Sinking City – les développeurs boycottent leur jeu

C’est une histoire bien singulière qui touche le studio ukrainien, Frogwares. Alors que les développeurs sont en plein conflit juridique avec Nacon, ils invitent les joueurs à ne plus se procurer The Sinking City sur Steam. Une situation qui fait suite à plusieurs décisions controversées de la part de la firme française.

Pour nous tout a commencé avec la disparition de The Sinking City de la totalité des stores des plateformes de jeu. Sorti en juin 2019, le jeu lovecraftien avait rencontré un certain succès auprès des joueurs et de la presse. À première vue, aucune raison que le jeu disparaisse des boutiques numériques.

Mais il semble que l’affaire soit bien plus complexe qu’une simple disparition du jeu. En effet, il y a quelque temps de ça, l’éditeur français avait réclamé les codes source du jeu aux développeurs ukrainiens pour une raison qui n’a pas été communiquée.

Mais suite au refus de Frogwares de fournir leur code source, ce qui reviendrait à donner la totalité de leur travail, Nacon a tout simplement stoppé les versements au développeur. C’est alors une grande guerre juridique qui s’engage entre les deux firmes qui défendent chacune leur point de vue.

Après un passage devant un tribunal, c’est Nacon qui remporte le duel, et après le versement d’un million de dollar de royalties, Frogwares se voit dans l’obligation de fournir le code source.

Et c’est là que le bât blesse pour nous autres joueurs. En effet, après son retour sur Steam , il s’avère que la version de The Sinking City proposée par Nacon soit totalement buggée. Un fait qui n’a pas manquer d’énerver les joueurs qui se sentent lésés. Toujours prompts à communiquer sur cette situation, Frogwares a alors directement sauté sur l’occasion d’appeler au boycott sur leur Twitter :

Frogwares has not created the version of @thesinkingcity that is today on sale on @Steam. We do not recommend the purchase of this version. More news soon.

— Frogwares (@Frogwares) February 26, 2021