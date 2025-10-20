Senran Kagura – La licence à l’abandon malgré l’annonce d’un nouveau jeu

Le premier jeu Senran Kagura fut un titre 3DS à défilement horizontal sorti en 2011. Très rapidement, son éditeur réalise le potentiel de ce qui devient alors une licence, et après une édition augmentée, toujours sur 3DS en 2012, sort Senran Kagura Shinovi Versus, sur PS Vita en 2013. Ce sera le premier jeu en 3D de la saga, ce qui deviendra un standard pour la série par la suite.

De nombreux autres jeux et spin off sortent ensuite sur des supports variés, du TPS au jeu de rythme en passant par la simulation de massage ( ??!) jusqu’au jeu de flipper, Senran Kagura Peach Ball, sorti en 2018. Mais depuis, hormis le crossover avec les héroïnes de Hyperdimension Neptunia, la série semble avoir été abandonnée.

Pourtant, ce fut jusqu’à il y a peu une franchise à succès, dont on tira, outre les multiples jeux vidéo, des mangas et adaptations anime… Même le créateur de la saga, Kenichiro Takaki, semble passé à autre chose, ayant abandonné Marvelous, éditeur historique des jeux Senran Kagura, pour Cygames, chez qui il signerait Project Awakening et Project GAMM (desquels on attend des nouvelles depuis un peu trop longtemps maintenant…).

Senran Kagura ne dit pas #MeToo

Mais Takaki a-t-il quitté Marvelous, ou Marvelous a-t-il lâché Takaki ? Car le blocage viendrait surtout de chez l’éditeur, qui ne verrait plus la marque Senran Kagura d’un aussi bon œil que par le passé… Il faut dire qu’en effet, par certains aspects, les jeux peuvent se montrer d’une autre époque ! Essentiellement basé sur le concept vaseux de « waifu », le jeu met en scène de jeunes héroïnes dont la poitrine est assez systématiquement démesurée, et qui ont une tendance tenace à perdre leurs vêtements au fur et à mesure des affrontements.

Cependant, cet aspect devenant de plus en plus ridicule avec le temps, l’exagération du caractère sexy des jeux avait atteint un niveau qui conférait à la caricature et à l’autocritique, lui offrant du même coup une forme d’acceptabilité (ou d’excuse opportuniste…). Mais cela n’aura pas suffit pour convaincre Marvelous, qui souhaite apparemment donner une nouvelle orientation à son catalogue, de continuer à soutenir la licence.

Cette dernière vivote donc tristement sur mobile, ce que confirme l’annonce d’un nouveau titre portant la marque Senran Kagura, baptisé pour le moment Project N, et à venir en 2026. Du moins au Japon. Car malheureusement (ou pas ?), les jeux mobiles de la saga (Shinobi Master Senran Kagura: New Link, et Senran Kagura Run) ne sont jamais arrivés de ce côté-ci du globe…