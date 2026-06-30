Screenbound – Le jeu en « 5D » a enfin une date de sortie

Révélé au printemps dernier lors de la GDC, Screenbound a immédiatement enthousiasmé avec son gameplay en « 5D ». 5D, parce que 3D + 2D : on y évolue en effet à la fois dans un environnement 3D classique du jeu vidéo contemporain, et en 2D sur une sorte de Game Boy baptisé en jeu Qboy. Le petit twist sur lequel le jeu base ses mécaniques de gameplay étant que les mouvements de l’un des environnements sont reproduits dans l’autre.

Autrement dit, en déplaçant l’avatar dans le monde en 3D, on déplace en parallèle et de la même façon le petit personnage en pixels du Qboy. Inversement, faire sauter le personnage du « jeu dans le jeu » implique que l’avatar manipulant la petite console saute lui aussi. Un high concept séduisant qui promet une certaine dose de prise de tête !

Avec ce côté mise en abîme et l’avatar qui manipule, comme le joueur, une console de jeu vidéo, on pense à l’excellente série en VR Pixel Ripped, dans laquelle on jouait avec des consoles in game, mais aussi aux promesses du Vaillant Petit Page, dont l’une des mécaniques faisait passer le jeu de la 2D à la 3D alors que le personnage du jeu pouvait « sortir » du livre dont il était le héros. On espère surtout que Screenbound n’aura pas cet effet pétard mouillé du Vaillant Petit Page, qui, sans être un mauvais jeu, a plus déçu qu’il n’a tenu les promesses de ses trailers.

Aux commandes du jeu, Crescent Moon Games, qui a développé toute une série de « petits » jeux à la saveur rétro, dont The Deer God ou les jeux Ravensword, et Radical Forge, studio de soutien (le portage Switch de Jurassic World Aftermath, pour lequel le studio jouait déjà avec les dimensions puisqu’il s’agissait d’amener un jeu VR vers la 2D de la Switch !) à qui l’on doit aussi Golf With Your Friends 2.

Screenbound dispose d’ores et déjà d’une démo accessible sur Steam qui permettra de goûter à cette 5D, en attendant de pouvoir vérifier que l’idée tient sur la longueur avec le jeu complet, dont la sortie est prévue pour le 10 septembre prochain sur PC, PS5, Xbox Series et Switch 2.