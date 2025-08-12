FBC: Firebreak déçoit malgré un solide bilan financier pour Remedy

C’est un secret pour personne, FBC: Firebreak n’a pas été un franc succès. Notation plus que tiède et expérience trop avare en contenu, le premier auto-édité de Remedy ne sera toutefois pas sacrifié sur l’autel des jeux services. Et pour cause, l’éditeur et développeur finnois vient de dévoiler les résultats de son dernier bilan financier aux résultats plutôt encourageants.

FBC: Firebreak, le premier réel échec de Remedy

FBC: Firebreak a réussi à rassembler plus d’un million de joueurs en dix jours sur consoles. Toutefois, cela ne veut pas forcément dire que ce million de joueurs correspond à un million de copies vendues. L’expérience multijoueur de Remedy étant présente dans le Game Pass et via l’abonnement PlayStation dès sa sortie, de nombreuses personnes ont pu arpenter les couloirs du bureau fédéral de control sans avoir à acheter une copie. Le stade de la curiosité étant passé, et le constat vite brossé, les joueurs se sont lassés et sont partis voir si l’herbe était plus verte dans le près d’un développeur voisin.

Sur PC, le bilan est moins reluisant. À sa sortie sur Steam, le jeu a connu un pic de connexion de près de 2 000 joueurs en simultané. Et depuis la dégringolade s’observe de jour en jour. À l’heure actuelle, ce n’est pas moins d’une vingtaine de joueurs qui affrontent le hiss sur PC.

Remedy souligne, pour la version PC, qu’il s’agit bel et bien d’un « succès technique », mais que malheureusement le jeu sous-performe au niveau des ventes. Bien que le nombre de joueurs ne soit pas au beau fixe sur PC, Remedy assure que depuis le déploiement de différents patchs, les notations sont globalement plus positives. Mais comment faire pour relancer l’intérêt ? La réponse nous vient du futur. En effet, le studio finnois assure que la grosse mise à jour prévue pour le mois de septembre aura pour but de redynamiser l’expérience et de montrer aux utilisateurs que FBC: Firebreak est un jeu solide qui mérite le détour. Et nous ne demandons qu’à les croire.

Quid de la suite pour Remedy ?

Toutefois, et malgré l’échec de FBC: Firebreak, Remedy enregistre un meilleur chiffre d’affaires sur l’exercice d’avril à juin 2025 par rapport à celui de 2024. Cette année, et sur cette période donnée, le studio affiche un chiffre de 16,9 millions d’euros contre 10,3 millions l’année passée. Les pertes du studio finnois sont évaluées à 0,5 million d’euros contre 3,2 millions l’année passée. Il faut toutefois garder en tête que ce chiffre ne traduit pas le succès de leur dernier jeu, ce dernier étant présent dans les catalogues d’abonnement de Xbox et PlayStation. Les résultats sont encourageants, de même que les différentes déclarations faites par le studio.

Control poursuit son chemin tout doucement et peut désormais se vanter d’avoir atteint les 5 millions de copies vendues, tous supports confondus. De même que la suite des aventures de notre écrivain torturé préféré Alan Wake qui a généré des royalties, certes modestes, et donc des revenus.

Enfin, les équipes de développement assurent que les remakes de Max Payne sont toujours en pleine production et que la collaboration avec Rockstar Games se passe toujours à merveille. Et enfin, le meilleur pour la fin, Control 2 avance bien et les développeurs sont maintenant au travail sur le gameplay, l’environnement et la conception des missions. Remedy ne serait-il pas à son meilleur lorsqu’il propose des aventures solo ? Les chiffres (et les joueurs) semblent pointer dans cette direction…