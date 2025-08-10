RedOctane Games de retour pour jouer un tour musical

En voilà un nom qui doit raviver la mémoire des joueurs des années 2000. Les développeurs derrière la licence Guitar Hero signent leur retour avec la fondation du studio RedOctane Games. Leur objectif ? Remettre le jeu de rythme à l’Occidental sur le devant de la scène.

Le jeune studio évolue sous la houlette de la section Freemode de Embracer Group, qui vise à laisser des projets évoluer sous la supervision d’acteurs expérimentés du milieu. Il y aurait déjà un jeu dont le développement est relativement avancé, qui bénéficiera d’une annonce plus précise sur cette fin d’année.

RedOctane Games vient avec un pari : donner au jeu de rythme un nouveau souffle. Un retour qui serait bienvenu, alors que le genre est clairement en retrait par chez nous. Dans les années 2000, le jeu de rythme était porté par des titres comme Guitar Hero, Rock Band ou Dance Dance Revolution. Cependant, d’un côté les deux premiers perdent du terrain, la faute à un marché saturé et une innovation qui peine à convaincre avec Guitar Hero Live. De l’autre, le recul des salles d’arcade rendent moins accessible Dance Dance Revolution et consorts.

Sortir le jeu de rythme d’un rôle de figurant

Seul reste alors Just Dance, qui réussit à attirer un public tous les ans, grâce aux forces combinées de ses mécaniques simples et de ses choix de chansons. Le jeu de rythme est devenu, au fil des années, un genre qui se cantonne beaucoup aux spin-offs de licences connues. Des titres présents pour faire tampon, occuper l’espace le temps d’un moment en attendant que le prochain gros opus ne sorte.

Ces titres ne sont pas des mauvais jeux. Ils ont le mérite de laisser un espace au jeu de rythme, voire même de s’offrir un public plus large que les seuls joueurs habitués du genre. Le challenge proposé par ces jeux reste limité, laissant beaucoup d’amateurs de jeux musicaux sur leur faim.

RedOctane Games l’affirme : il est temps pour le jeu de rythme de se reconnecter avec son public. Simon Ebejer, directeur de production sur différents épisodes de Guitar Hero, dirige ce nouveau studio et est épaulé par Charles et Kai Huang, les deux développeurs à l’origine du concept de la licence.

Un début plein de promesses donc, avec peu de concret. Le président du studio s’est étalé sur la vision du studio. Beaucoup de déclarations d’intentions, l’idée que le retour de RedOctane vise surtout à se « reconnecter avec le public ».

Le retour de RedOctane Games : c’est sur les vieilles guitares qu’on fait les meilleurs riffs ?

Le studio ne ramènera pas Guitar Hero. Simon Ebejer l’a très bien expliqué dans son interview chez GamesBeat, l’objectif, c’est de pousser le genre vers l’avant, en innovant, proposant du neuf. RedOctane, le studio d’origine des années 2000, avait avant tout été connu pour son travail sur les manettes dédiées, comme les répliques d’instruments au coeur des Guitar Hero.

Aujourd’hui, difficile de savoir quel sera l’élément au coeur de ces nouveaux jeux, d’autant plus qu’Activision, qui a rapidement repris la licence Guitar Hero, s’était déjà fendu d’un commentaire sur l’avenir du genre il y a quelques mois lors des débats autour de l’intelligence artificielle générative.

Cependant, cette proposition ne nous paraissait, déjà à l’époque, que peu pertinente. Difficile de parler de système innovant à coup d’IA quand des jeux de 2010 l’implémentaient déjà. En réalité, ce que les frères Huang avaient compris en 2005 avec Guitar Hero, c’est qu’un jeu de rythme est aussi efficace que ne l’est sa manette dédiée. Peut-être que l’innovation sera là.

Innover dans le jeu de rythme, proposer un modèle efficace, qui puisse donner une nouvelle licence majeure au genre est possible, il y a, très clairement, une place et un public. Certaines licences, comme Fortnite, ont déjà fait de timides appels du pied, d’autres licences ont su se créer une niche, mais n’ont pas profité d’une mise en valeur suffisante pour s’en extirper. Cela dit, il est clair que la promesse de RedOctane Games est très ambitieuse : à voir si le studio est réellement le sauveur qu’il pense être…