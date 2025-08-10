tt

RedOctane Games de retour pour jouer un tour musical

Les créateurs de Guitar Hero supervisent un nouveau studio, RedOctane Games

DracoSH

Née quelque part à Hoenn, je voyage maintenant crayon à la main à travers les univers de Teyvat à la Cité du Crépuscule en passant par le royaume des Dragons, pour découvrir le plus d'histoires possibles !

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Dernières Actualités JV
10 août
23:59

RedOctane Games de retour pour jouer un tour musical

10 août
17:05

Battlefield 6 – Après l’accès anticipé, EA se rôde avec la bêta ouverte

09 août
23:59

Genshin Impact – La lumière s’éteint sur la PlayStation 4

09 août
16:37

Fiche de Perso #37 – L’histoire de Rare, de l’ascension à la chute

09 août
13:12

Développeur vs éditeur de jeux vidéo : qui fait quoi ?

09 août
13:12

007 First Light – En attente d’un permis de tuer

Derniers Tests JV

Test Tiny Bookshop – Une si grande réussite pour une si petite boutique

Test Ninja Gaiden: Ragebound – Retour incisif de l’esprit d’arcade

Test Love in Tiny Spaces – Tiny but très réussi