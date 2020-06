RE: Zero – Rem et Ram enfin dans un jeu vidéo

New Game Plus, c’est bien entendu votre site d’actu jeux vidéo préféré. Mais notre nom était tellement cool que certains n’ont pu s’empêcher de le réutiliser. C’est le cas de l’événement NGPX, autrement dit la New Game Plus Expo, un événement streamé consacré aux nouveautés du jeu vidéo japonais. Et c’est dans le cadre de cet événement qu’a été annoncée l’adaptation en jeu de Re: Zero – Starting life in another world.

Light novel adapté en manga, puis en animé, la licence est surtout célèbre grâce aux personnages des jumelles Rem et Ram, qui prennent la pose pour une quantité incroyable de produits dérivés. La série de romans raconte les aventures de Subaru Natsuki, un lycéen qui se retrouve transporté sans aucune explication dans un monde parallèle. Rapidement, il se rend compte que s’il meurt dans ce monde, il revient au moment de son arrivée dans ce monde étrange, façon Un Jour Sans Fin, ou encore Happy Birthdead, ce qui lui donnera l’occasion d’enquêter sur d’inquiétants événements.

Avec le sous-titre The Prophecy of the Throne, Re: Zero, le jeu, mettra en scène les personnages de l’anime dans une toute nouvelle histoire inédite supervisée par Tappei Nagatsuki, l’auteur des romans en personne. Les personnages, quant à eux, sont ceux bien connus du manga et de l’anime, et Shinichirou Otsuka, illustrateur des lights novels originaux, a créé un nouveau personnage spécialement pour le jeu ! Si l’éditeur évoque un tactical adventure, peu d’images de gameplay sont pour le moment disponibles…

Prévu pour cet hiver sur PlayStation 4, Nintendo Switch et PC, RE: Zero – Starting Life in Another World arrivera bien en France, mais il faudra se contenter de l’anglais. Les éditions Day One et Collector sont déjà en précommande chez les revendeurs habituels, l’édition Day One (59,90€) étant accompagnée d’un coffret de pin’s à l’effigie des héroïnes, tandis que l’édition Collector (89,90€), en plus du coffret de pin’s, contient un Steelbook, la bande originale du jeu, et un artbook.