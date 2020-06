Cris Tales – L’épopée temporelle débutera le 17 novembre 2020

Jusqu’alors dépourvu de date de sortie, voilà qui est chose faite pour Cris Tales. Sans compter une fournée d’informations supplémentaires autour du futur rpg de Modus Games.

Il faudra donc encore patienter jusqu’au 17 novembre 2020 pour poser nos mains fébriles d’excitation sur cette lettre d’amour au j-rpg, qui s’annonce déjà comme l’un des jeux marquants de la fin d’année. En même temps, qui n’y a t’il pas à aimer dans ce titre développé par les studios Dreams Uncorporated et SYCK.

Une identité visuelle marquée grâce à des graphismes dessinés à la main, image par image, mettant en lumière l’univers fantastique de Crystallis, inspiré de la Colombie. Il sera le théâtre de l’aventure épique de la jeune chronomancienne (Time Mage) Crisbell. Qui, accompagné de ses amis, Cristopher et Willhelm, et sans oublier le plus dandy des guides amphibiens, sera le seul rempart contre la menace qu’est la terrible impératrice du temps.

Certains ont peut être tiqué à la lecture du terme chronomancienne ou à l’évocation d’une impératrice du temps. En effet, le temps a bien une place de choix dans Cris Tales. Il est même au cœur du gameplay du jeu. Que ce soit durant l’exploration ou au cours des combats au tour par tour, passé, présent et futur s’entremêlent sur le même écran. Joueur et joueuses devront user habillement des capacités de voyage dans le temps de Crisbell pour aider les citoyens des royaumes de Crystallis et prendre le dessus lors des affrontements contre leurs ennemis.

Pour les sceptiques que ce petit résumé n’aurai pas convaincu, l’on vous renvoie à un article de ce site (disponible juste en dessous), détaillant un peu plus les éléments cités au dessus. Mais évoquant aussi la démo disponible sur Steam et GOG.

Démo qui vient tout juste d’être mise à jour afin accompagner l’annonce de la date de sortie du titre. Celle-ci s’agrémente d’une mini-arène dans laquelle Willhelm rejoindra la bataille pour 8 combats présentant des ennemis inédits jusqu’alors. Se terminant en beauté avec un affrontement contre un mini-boss.

Enfin, l’annonce d’une date de sortie se fait rarement sans un trailer pour marquer l’occasion. C’est évidement le cas pour Cris Tales qui propose une cinématique de lancement à l’allure d’opening d’animé. Elle résume l’histoire et présente les personnages principaux de manière dynamique. On vous laisse en juger.

Cris Tales sortira donc le 17 novembre 2020 sur Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One, PC et Google Stadia. Par la suite, le jeu sera également disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series X.