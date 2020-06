Ary and the Secret of Seasons – Une démo printanière suivie d’une sortie cet automne

La situation du COVID-19 ne cesse de toucher l’industrie du jeux vidéo (comme toute les industries au final) et entraîne des retards dans bon nombre de productions. Ary and the Secret of Seasons n’est pas non plus épargné puisque sa sortie initialement prévu pour le 28 juillet 2020 sera repoussée au mois de septembre 2020. Modus Games, éditeur du titre, s’est exprimé.

Aujourd’hui, nous aimerions prendre un moment pour vous remercier de votre intérêt constant pour Ary and the Secret of Seasons. Nous aimerions sortir le jeu à temps, mais des événements hors de notre contrôle ont retardé certains moments clés d’un développement. Par conséquent, nous retardons le lancement du jeu jusqu’en septembre 2020. Bien que notre priorité soit de garder nos équipes de développement en sécurité pendant la pandémie de COVID-19, c’est toujours le cœur lourd que nous devons repousser les jeux. Nous travaillons dur pour terminer le jeu, et le temps supplémentaire nous permettra de proposer le meilleur produit possible.

Mais ce retard est plus qu’excuser. Déjà parce qu’il n’est en rien la volonté des studios eXiin et Fishing Cactus en charge du développement du titre. Mais surtout car depuis le 16 juin dernier, une démo du jeu est disponible sur Steam. Joie et allégresse dans les cœurs de ceux et celles à qui le genre du plateforme 3D manque terriblement.

On y retrouve Aryelle aka Ary, tout juste devenu la nouvelle gardienne de l’hiver et lancée sur les traces de son frère disparu, en plus de devoir restaurer l’équilibre parmi l’ordre des saisons à travers le monde de Valdi.

La démo prends place au tout début de l’aventure permettant à tous et toutes, à la fois d’appréhender comme il se doit les débuts de l’histoire, et de découvrir le gameplay du jeu. Basé sur un système de lock, avec la possibilité d’esquiver et de contrer les coups de ses adversaires, les combats sont nerveux et jouissifs sans être révolutionnaire.

Coté plateforme, les sauts sont amples et hélas parfois imprécis. Une imprécision rattrapée par la capacité d’Ary à s’accrocher au rebord, facilitant grandement l’expérience. On essayera d’ailleurs très vite de sauter un peu partout pour dénicher un coffre caché ici ou là. Les graphismes et le ton humoristique, supporté par le doublage, nous plonge dans cette ambiance des platformer 3D, proche d’un dessin animé. Mais pourtant, le jeu n’est pas destiné qu’au plus jeune (comme les dessins animés en fait) et propose 4 modes difficultés.

Enfin le pouvoir de l’hiver, permettant (pour l’instant) de révéler des plateformes, est une mécanique très fun et l’on se prend rapidement à imaginer les capacités liés aux autres saisons.

La démo n’étant pas dépourvu de bugs en tout genre, les développeurs invitent joueurs et joueuses via le menu à rejoindre le Discord du jeu afin d’échanger sur la démo. Une excellente démarche qui à pour mérite d’inclure les fans dans le processus tout en apportant un plus grand rayonnement à cette production, il faut le rappeler, indépendante.

Cette démo conforte dans l’idée que Ary and the Secret of Seasons coche bien toutes les cases du genre platformer 3D. Que les nostalgiques se tournent vers la démo pour s’en assurer. Et tout comme il y a presque 20 ans (Aïe !), les premiers Ratchet and Clank et Jak and Daxter ont émerveillé et initié de jeunes joueurs et joueuses aux jeux vidéo, peut être qu’aujourd’hui des petits nouveaux feront leur premier pas vidéo-ludiques au coté de Ary.

Ary and the Secret of Seasons est, pour l’instant prévu, pour le mois de septembre 2020 sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.