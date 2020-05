Ary and the Secret of Seasons – Les quatre saisons de (Vi)Valdi

C’est accompagné d’une nouvelle vidéo de gameplay que Ary and the Secret of Seasons annonce sa date sortie pour cet été. L’occasion de s’immerger dans ce platformer 3D tout droit venu des années 2000.

Il aura été le genre phare de la cinquième et sixième génération de consoles (Playstation 1 et 2) avec des licences aux mascottes devenues cultes. Jak and Daxter, Ratchet and Clank, The Legend of Kay, pour ne citer que les plus connus. C’est simple, les jeux de type platformer 3D pullulaient sur tous les supports entre la seconde moitié des années 90 et la fin des années 2000.

Et pour cause, son succès reposait sur un savant mélange qui ne pouvait que séduire les jeunes et les moins jeunes. Une mascotte iconique (en solo ou en duo) évoluant dans un univers souvent fantastique et bigarré. Des graphismes proches de cartoons avec un gameplay mélangeant plateforme, action et puzzle. Bien que la formule fut efficace un temps, les platformers 3D allaient quitter discrètement la scène jeu vidéo. Les joueurs avaient grandi et la génération PS3/Xbox 360/Wii apportait avec elle de la nouveauté. Débuta alors l’exil du platformer 3D, qui durera presque dix ans.

Mais depuis quelques temps, par petite incursion ici et là, le genre pointe à nouveau le bout de sa truffe cartoonesque. Principalement avec le développement du jeu indépendant, qui nous aura offert des jeux tels que A Hat in Time et Yooka-Laylee. Ainsi, malgré sa discrétion, l’on constate que le platformer 3D garde toujours une place de choix dans l’inconscient collectif. Et ce n’est pas le succès du remake de Spyro en 2018, ni la profusion de projet de platformer 3D sur Dreams qui viendra contredire ce fait.

C’est donc dans cette mouvance que nous verrons arriver le 28 juillet 2020, Ary and the Secret of Seasons. Édité par Modus Games, éditeur indépendant, également en charge de Cris Tales (qui possède aussi son article dédié sur ce site). Le développement est à la charge des studios belges Eixiin et Fishing Cactus, deux studios indépendants n’étant pas à leur premier coup d’essai, mais qui relèveront surement avec Ary and the Secret of Seasons leur plus grand défi. Ils présentent ce dernier comme “un platformer d’action puzzle en 3D”. Il n’y a pas erreur sur la marchandise. Toute forme de doute est donc dissipée.

Pourtant il est amusant de noter que le jeu était à sa phase embryonnaire plus proche du rpg. Car si Ary and the Secret of Seasons fut dévoilé pour la première fois à l’E3 2019, il était bien avant cela un projet de jeunesse réalisé sur RPG Maker par Sebastien Le Touze, directeur du jeu. C’est à ce moment qu’il avait eu l’idée du pouvoir de changer les saisons. Une idée qu’il ressortira des années plus tard à ses collègues, en route pour une convention et qui mènera à la création du jeu actuel.

Ainsi, il est intéressant de relever que c’est le gameplay qui fut créé en premier, puis vint se greffer autour de lui un univers qui justifierai celui-ci. Une méthode de travail qui n’est pas sans rappeler celle qui aboutit à la création du premier Super Mario Bros.

Le jeu nous met dans les bottes de Aryelle, ou Ary, une jeune fille à qui incombera la lourde tâche de devenir la Gardienne de l’hiver. Armée de son courage, son ingéniosité et sa nouvelle capacité à faire changer les saisons, Ary entreprendra un voyage pour retrouver son frère disparu et restaurer l’équilibre dans la force dans l’ordre des saisons, parmi les 4 régions de Valdi (c’est bon, vous l’avez ?). Elle trouvera face à elle des hordes de créatures belliqueuses, des énigmes retorses et les traditions rigides d’un ordre de gardiens vieillissant. Tant d’épreuves qui feront du périple d’Ary un voyage d’apprentissage riche et passionnant.

C’est donc une histoire sur le fait de grandir et prendre ses responsabilités. On comprend d’ailleurs assez vite que c’est son frère disparu Flynn qui devait normalement hériter du statut de Gardien de l’hiver. Ary se coupera alors les cheveux afin de prendre sa place parmi l’ordre des gardiens composé depuis toujours exclusivement d’hommes. Des éléments scénaristiques qui ne sont pas sans rappeler le Mulan de Disney. D’autant plus qu’Ary elle-même et certaines zones empruntent une esthétique asiatique.

Référence à Mulan mise à part, prendre les thèmes de la maturité et de l’émancipation d’une jeune héroïne est appréciable en plus d’être dans l’air du temps. Ce monde qui verra se dérouler les aventures d’Ary et nommé Valdi, est séparé en quatre régions représentant chacune une saison. Il est peuplé de personnages fantasques, propre au genre du platformer 3D, tels les trois vieux gardiens Dagdann, Brynn et Luchtann ou encore le parfait prince Crocus.

Tout cet univers prenant vie avec des graphismes cartoon développés sous Unity, donnant un aspect semblant un peu en retard malgré des animations très fluides. Mais qu’importe, on retrouve dans Ary and the Secret of Seasons l’ambiance du genre platformer 3D, si proche d’un dessin animé. Tout cela renforcé par un doublage complet du jeu (du moins en anglais), apportant, on l’espère, des dialogues drôles et attachants.

Mais parce que ce n’est pas un dessin-animé mais bien un jeu vidéo, il est temps d’aborder son gameplay. Le monde de Valdi sera fait d’un hub, donnant accès à chacune des quatre régions. Chaque zone contient des quêtes à accomplir pour avancer dans l’histoire. Platformer 3D oblige, Ary est capable de sauter, grimper et nager comme toute bonne héroïne du genre. Outre l’esquive de pièges et les sauts d’une plateforme à l’autre, il sera question de résoudre des puzzles de plus en plus complexe pour espérer avancer.

Et bien sûr il faudra se battre. Armée d’une épée et d’un lance pierre, Ary se lancera à l’assaut des hyènes et autres bestioles dans des combats dynamiques avec un système de lock semblable aux Zelda en 3D.

Enfin, parce qu’il est impossible de présenter ce jeu sans en parler. Le pouvoir de changer les saisons. Il trouve son utilité dans chacune des 3 composantes citées précédemment : Plateforme, puzzle et combat. Au vu des images et informations disponibles, il se décline de deux manières. La première est la bulle de saison. Cette bulle autour de Ary transformera l’espace environnant selon les caractéristiques de la saison tout en affectant également les ennemis.

Pour illustrer, prenons l’exemple de l’hiver. Activer la bulle de l’hiver fera apparaître des plateformes de glace ou des blocs nécessaires pour bloquer un interrupteur. En combat, les projectiles se retrouveront ralentis par le gel une fois pénétrés l’intérieur de la bulle. De plus, chaque ennemi réagira d’une manière particulière à l’exposition de tel ou tel bulle de saison. Il faudra donc composer avec les différentes possibilités offertes au fur et à mesure du jeu pour avancer.

La seconde est l’application aux armes et plus particulièrement au lance-pierre. Si la bulle prend effet autour d’Ary, il sera possible d’imprégner les projectiles de l’arme du pouvoir des saisons, très utile pour atteindre des interrupteurs ou des ennemis éloignés. À l’instar de Link, Ary ouvrira des coffres beaucoup trop grands pour elle afin de mettre la main sur différentes pièces d’équipement octroyant un pouvoir spécifique (comme les bottes de pégase ou les gants d’escalade). On peut dire qu’il y a de quoi faire. Selon Eixiin et Fishing Cactus, il faudra environ 10 heures pour boucler l’histoire principale. Ce qui confirme la présence de quêtes annexes.

Dans l’ensemble, Ary and the Secret of Seasons coche toutes les cases du genre platformer 3D. Si l’on devait le rapprocher d’un jeu de l’époque, ce serait surement de The Legend of Kay, qui intégrait déjà des éléments en provenance des Zelda 3D. Néanmoins l’utilisation du pouvoir des saisons et la fluidité global du titre pourraient trouver son public chez les nostalgiques et les petits nouveaux. Ary and the Secret of Seasons sortira donc le 28 juillet 2020 sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.