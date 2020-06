Ys IX: Monstrum Nox aura un énorme atout pour vous séduire

Ys IX: Monstrum Nox nous parviendra en 2021, avec une localisation française plus que bienvenue.

Même si le jeu vidéo s’est très largement démocratisé dans le monde ces 20 dernières années, cela ne veut pas pour autant dire que tous les jeux finissent nécessairement par nous parvenir, et encore moins localisés dans notre langue. Et justement la série des YS est parfaitement représentative de cette situation puisque pendant très longtemps la sortie des jeux n’était réservée qu’au territoire japonais, et ce n’est finalement que sur le tard que nous avons pu découvrir ces jeux en occident, comme vous l’imaginer, sans sous-titres français à l’horizon.

Il y a bien les exceptions qui confirment la règle, mais si l’on prend le dernier épisode en date, les joueurs français ont malheureusement dû se contenter des sous-titres anglais, et même si le niveau requis n’est pas trop élevé, l’anglais reste encore un frein important pour bien des joueurs. Mais les localisations semblent avoir le vent en poupe depuis un petit moment, et des séries comme Yakuza ou Persona se rendent désormais accessibles à une plus large portion de joueurs. Et comme nous avons pu le voir avec le très beau succès de Persona 5 Royal, le risque peut vraiment en valoir la chandelle pour les studios.

Vous l’aurez compris si nous insistons autant sur la localisation c’est parce que YS IX: Monstrum Nox sera bien localisé en français lors de sa future sortie occidentale, qui vient justement de nous être confirmée pour 2021. Une excellente nouvelle qui ne vient pas seule, puisque le jeu de Falcom, en plus de sortir sur PS4, aura droit à des portages sur Nintendo Switch et PC.

Disponible au Japon depuis 2019, YS IX: Monstrum Nox a déjà fait l’objet de quelques tests et comme l’on pouvait s’y attendre, si vous avez aimé YS VIII, vous ne devriez pas être trop dépaysé. Malheureusement, et même si Falcom a fait un effort sur la plastique de son jeu, ce n’est pas avec la sortie des consoles de nouvelles générations qui arrivent, que YS IX: Monstrum Nox réussira à impressionner les pointilleux des graphismes. Mais comme le dit si bien l’adage, “l’habit ne fait pas le moine”, et c’est ce que nous nous efforcerons, une fois encore, de vous prouver, lors de notre futur test. Rendez-vous en 2021 pour le verdict !