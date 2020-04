Void tRrLM(); // Void Terrarium précise sa date et annonce une collector

Prochain titre conçu, et non pas simplement édité par NIS America, Void tRrLM(); // Void Terrarium refait parler de lui, après s’être gentiment annoncé le mois dernier. Nous vous en avions justement parlé à cette occasion, car mine de rien, nous, on aime bien les petits jeux qui sortent de ce studio, malgré une traduction française la plupart du temps en berne.

Petit rappel donc, Void Terrarium sera un Rogue-like dans un univers post-apo, et vous incarnerez un robot cherchant à sauver une humaine que l’on imagine être la dernière représentante de son espèce. Ne pouvant être déplacée, cette jeune fille, Toriko, devra rester à l’abri un certain temps, et vous partirez explorer des niveaux générés aléatoirement, afin de rapporter de quoi améliorer le confort et soigner votre toute récente protégée. Pour vous frayer un chemin dans cet univers chaotique, à l’instar d’un Rogue Legacy, chaque retour d’exploration sera synonyme d’amélioration, et vous aurez accès petit à petit à différents équipements, capacités, et autres facultés propres à votre robot.

Comme ce fut le cas pour le jeu Lapis x Labyrinth sorti il y a bientôt un an, Void Terrarium ne sortira en version physique chez nous que sous la forme d’une édition collector. Vous pourrez alors retrouver à l’intérieur, pour un prix que l’on imagine fixé à 59,99€ :

Le jeu Void Terrarium ;

; L’OST Sporific Sounds au format CD ;

Status Apparatus : un bloc qui permet de montrer à tous votre humeur du moment, à placer en décoration ;

Un Set de pins “A.I LOVE YOU” ;

Un porte-clés lenticulaire animé “Tori-Gatchi” ;

Un poster “Hand-Plucked Hope”.

Enfin, si nous n’avions pas de date précise jusqu’à présent, sachez que c’est à présent le cas, et que Void Terrarium débarquera chez nous le 10 juillet prochain sur PlayStation 4 et Switch. Pour terminer, nous vous laissons avec le dernier trailer en date, et reviendrons certainement vers vous quand nous aurons plus de gameplay à vous proposer.