Void tRrLM(); // Void Terrarium prévoit sa floraison pour cet été

Void tRrLM(); // Void Terrarium, un nouveau titre original en provenance de chez NIS America.

Depuis quelques années maintenant, NIS America s’est fait une spécialité de développer des titres aussi mignons au premier abord, qu’inquiétants, dérangeants, voire même effrayants une fois qu’on a plongé dans leurs univers. Dans le genre mignon, mais terrifiant, nous ne pouvons que vous conseiller, même encore maintenant, de vous intéresser à leur titre Yomawari: Night Alone, qui nous avait gratifié à l’époque d’une scène introductive particulièrement marquante. Mais aujourd’hui, le jeu qui nous intéresse et dont le titre ne déplaira certainement pas aux orthophonistes, s’intitule Void tRrLM(); // Void Terrarium.

Avec Void Terrarium, préparez-vous à mettre les pieds dans un rogue-like post-apocalyptique tout mignon, mais dont la végétation toxique semble avoir eu raison de la quasi-totalité de l’humanité. Dans cet environnement hostile, un petit robot de maintenance va cependant tomber sur une jeune fille entre la vie et la mort, certainement la dernière survivante de son espèce. Le jeu propose alors d’incarner ce robot, afin de venir en aide à Toriko, votre récente petite protégée, dont la survie ne dépendra que de votre aptitude à prendre soin d’elle, en partant à la recherche de ressources vitales.

Comme dans tout bon rogue-like qui se respecte, vous devrez voguer dans des niveaux générés aléatoirement, et composer avec ce que le jeu voudra bien vous offrir. Sans vouloir révolutionner quoi que ce soit, Void Terrarium semble avoir pour lui ce petit charme identifiable venant des dernières productions de chez NIS America, et cela pourrait bien en faire un bon petit jeu si le gameplay s’avère plaisant et complet.

Cependant, pour nous faire un avis sur Void Terrarium, il nous faudra attendre l’été 2020, période à laquelle il sortira par chez nous sur PlayStation 4 et Nintendo Switch.