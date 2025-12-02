Quite a Ride, pédalez ou mourrez

Quite a Ride est un jeu de survival horror qui vous plonge dans l’univers d’un bon roman de Stephen King. Sortant rejoindre un ami à vélo, vous voyez apparaître soudainement un brouillard qui envahit peu à peu les rues. Le monde se transforme et vous ne reconnaissez plus la bourgade de votre enfance… Vous vous retrouvez menacé par des créatures terrifiantes qui émergent du brouillard et vous poursuivent sans cesse. Pédalez le plus rapidement possible afin de ne pas vous faire engloutir par cette brume épaisse, et, éventuellement par les monstres qui la peuplent.

Une relaxante balade à vélo ou une course contre la montre effroyable?

En plus d’une course haletante pour votre propre survie, vous recevrez des messages cryptiques de la part d’une silhouette mystérieuse hantant votre téléphone. Cherche-t-elle à vous aider ou à vous piéger ? Pour le découvrir, vous devez entretenir la batterie de votre téléphone, se rechargeant uniquement lorsque vous pédalez. Quitter votre vélo est possible, même si le temps vous est compté, car le brouillard continue d’avancer même lorsque vous êtes à l’arrêt. Explorez les lieux abandonnés qui jonchent votre route mais gare au danger qui rôde au détour d’un bâtiment…

Un monde en perpétuelle mutation

Vous traverserez de nombreux paysages de campagne et rencontrerez des anomalies plus dérangeantes les unes que les autres. Gardez votre sang-froid car votre survie dépend de votre organisation et de votre capacité à vous concentrer sur votre objectif malgré ce sentiment pesant d’être observé et suivi. Dans Quite a Ride, les efforts des joueur.euses pourront avoir un impact direct sur l’environnement, débloquer de nouveaux lieux et personnages ainsi que des quêtes inédites. Une fonctionnalité intéressante, qui, si elle est bien exécutée, allongera la durée de vie du titre.

Essayez de déchiffrer l’indéchiffrable au côté de votre adorable compagnon, dans ce monde rappelant l’upside-down de Stranger Things. Si le studio parvient à équilibrer exploration, survie et énigmes, tout en maintenant ce rythme suffocant, Quite a Ride pourrait être une jolie surprise dans le paysage indépendant. Le jeu n’a toujours pas de date de sortie, mais nous savons depuis quelques jours que Silver Lining Interactives rejoint l’aventure et collaborera avec Goodwin Games.

L’enquête commence dès maintenant sur le site officiel de Goodwin Games où un étrange message vocal vous attend… Saurez-vous le déchiffrer ?