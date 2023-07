Quantum Error – La Xbox Series X freinerait le développement du jeu

L’accusation tombe régulièrement sur la Xbox Series S, et ses performance réduites. L’exigence de Microsoft que toutes les sorties Xbox Series soient compatibles avec les deux consoles, la puissante X et la légère S, aurait déjà fait s’arracher les cheveux à plus d’un développeur – même si ces théories sont aussi souvent contredites, notamment par le contre exemple des sorties PC, qui tournent sur des configurations vraiment multiples. Mais cette fois, c’est bien la plus puissante des consoles Xbox qui est accusée d’être trop faible techniquement par les développeurs de Quantum Error.

C’est en effet sur Twitter que l’équipe de développement du jeu annonce que celui-ci a plus ou moins terminé sa phase de développement, et est sur le point de passer « gold », c’est-à-dire d’être validé pour sa commercialisation. Et à une question d’un joueur, demandant si une date de sortie sur Xbox allait être annoncée, l’équipe du jeu répond :

« Nous publierons quelques vidéos de gameplay dès que nous pourrons tout annoncer. Nous avons commencé à chercher comment optimiser le jeu pour Xbox, mais cela prendra hélas un peu de temps. Quantum Error a été conçu pour être joué via le SSD super rapide de la PS5, celui de la Xbox est un peu plus lent, et nous aurons donc des petits changements à opérer pour rattraper cette différence de vitesse. »

Et il est vrai que les benchmarks montrent que le SSD de la PlayStation 5 tourne deux fois plus vite que celui de la Xbox Series X (5,5 GB/s contre 2,4 GB/s). Cependant, aucun jeu n’a encore eu besoin d’utiliser à fond les capacités du SSD… Alors TeamKill Media, le studio indépendant qui développe Quantum Error, tente-t-il de flatter Sony ? D’autant que le studio a, par le passé, laissé entendre qu’il n’aurait aucune objection à devenir un studio « first party » PlayStation. À moins qu’il n’essaie de faire passer son jeu pour plus gros qu’il ne l’est, prétendant qu’il serait trop gros même pour la Series X ? Un jeu dangereux, sur lequel The Callisto Protocol s’est cassé les dents.

Ou alors, en effet, le jeu a été conçu comme un jeu current gen exclusif (même s’il était un temps annoncé pour une sortie conjointe PS4 et PS5), et il est prêt à nous en mettre plein la vue. C’est tout ce qu’on peut souhaiter, pour lui, comme pour nous ! En attendant une date de sortie, vous pouvez essayer de vous faire votre propre avis en jetant un œil aux vidéos que le studio vient tout juste de mettre en ligne :