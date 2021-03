Quantum Error – 4 minutes de gameplay d’horreur et de flingues

Hier avait lieu l’événement en ligne intitulé Future Game Show, l’occasion pour nombres de studios et éditeurs de nous montrer ce qu’ils nous préparent pour les mois à venir. Avec pas moins de 40 jeux présents, dont certains très attendus comme Axiom Verge 2 ou encore Le Seigneur des Anneaux : Gollum, il y avait de quoi voir. On a notamment pu prendre quelques nouvelles d’un certain Quantum Error.

Alors vous n’êtes pas sans savoir, si vous nous lisez assez régulièrement, que nous apprécions particulièrement le genre de l’horreur (surtout votre serviteur) et qu’en cela nous sommes toujours très attentifs lors de l’annonce d’une nouvelle expérience horrifique, surtout quand cette dernière se montre prometteuse. Quantum Error fait parti de ces jeux que nous suivons de très près et que nous attendons avec autant d’appréhension que d’impatience.

Développé par Teamkill Media, il s’agit là donc d’un FPS horrifique se déroulant dans aux États-Unis sur la côte californienne dans un immense complexe dans lequel de vilaines créatures ont élu domicile. On y incarne un pompier du nom de Jacob qui n’aura d’autres choix que de se battre pour survivre à coup de hache ou en balançant quelques cartouches de fusil à pompe.

À l’occasion du Futur Game Show, Teamkill nous a offert une nouvelle bande-annonce se concentrant sur le gameplay du jeu et surtout ses gunfights. On peut notamment y voir que l’on peut switcher entre vues à la première et troisième personne, sans savoir si ce sera toujours possible, Aussi, rien de particulier à ajouter, on peut apercevoir quelques pétoires comme le traditionnel fusil à pompe, une sorte de fusil d’assaut et même des pinces de désincarcérations utiliser en tant qu’arme de fortune bien badass.

On n’oublie pas non plus la traditionnelle hache qui semble aussi tranchante que la machette de Jason Voorhees. Niveau level design, Quantum Error parait assez linéaire et s’il nous sera possible de faire quelques balades en extérieur, le format huis clos oppressant dans des couloirs bien sombres semble être celui privilégié par les développeurs. En espérant quelques surprises au niveau de la progression.

On peut déjà comprendre certaines mécaniques de jeu en regardant cette courte présentation de gameplay, comme le fait que l’on pourra se dégager un chemin en éteignant des feux grâce à des lances d’incendie prévues à cet effet ou encore qu’il nous faudra récupérer des cartes et clés pour ouvrir des portes fermées, du classique quoi.

Enfin, rappelons que Quantum Error est prévu pour sortir sur PlayStation 5, Xbox Series S|X, PC et sur consoles ancienne génération dans le courant de l’année au mieux.