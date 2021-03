Necromunda: Hired Gun – Déluge de mort prévu pour le 1er juin

Necromunda: Hired Gun est le prochain titre de l’univers Warhammer 40 000, issu de la célèbre franchise de Games Workshop. Développé par Streum On Studio et édité par Focus Home Interactive, ce FPS nerveux et mordant nous invite à prendre place dans la tristement célèbre ville de Necromunda, cité-ruche gangrénée par le crime organisé.

Nous y incarnerons un chasseur de prime qui va se battre pour sa survie (et pour l’argent) au milieu d’une lutte d’influence que se mènent les différent gangs de la ville. Parce que les Bolter lourds et les fusils à plasma risquent de ne pas être suffisants, le joueur sera accompagné de son fidèle et féroce cyber-mastiff.

Ce chien doté d’améliorations cybernétiques et dressé à l’attaque sera votre meilleur allié pour débusquer vos cibles. Avec son propre arbre de compétences, il nous sera possible de lui apporter diverses améliorations physiques et mécaniques afin de le rendre toujours plus redoutable.

Un douzaine de choix d’améliorations physiques nous permettront d’améliorer notre corps mais aussi notre style de jeu afin de devenir un redoutable chasseur.

De plus, notre armurerie sera densement fournie, proposant de combler le type d’approche de chacun allant du couteau électrique au lance-grenades en passant par le classique Bolter. Les combinaisons seront immenses pour des exécutions toujours plus jouissives.

Dans ce 41ème millénaire dystopique, Necromunda est aux mains de trois Maisons:

Les Escher est un gang exclusivement féminin de marchandes de produits chimiques qui contrôlent les différents laboratoires de la ville. Spécialistes des armes à plasma, ce sont de redoutables adversaires.

Les Orlock sont de riches industriels sans compétences particulières mais dotés d’un réseau tentaculaire. Difficiles à approcher, il faudra se montrer rusé pour aller à leur rencontre.

Les Goliath sont des monstres de muscles et d’acier lourdement armés. Ne vous en approchez qu’avec une énorme puissance de feu si vous espérez en revenir entier.

Fidèle à la recette de Warhammer 40K, ce Necromunda: Hired Gun promet de séduire les amateurs des FPS aux gunfights vifs et sanglants façon Doom ou Wolfenstein. Dans un univers cyber-crasseux impitoyable, notre chasseur de prime se devra d’être létal s’il veut pouvoir mener à bien ses contrats. On à déjà hâte de s’y frotter!

Plongée dans les abymes de la ville-ruche prévue pour le 1er juin. Necromunda: Hired Gun sera disponible sur Ps4, Ps5, Xbox One, Xbox Series et PC (via Steam).