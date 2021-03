Où l’on aperçoit Gollum dans un court trailer de gameplay

Annoncé dès 2019 pour une sortie cette année, puis bien évidemment retardé à un vague 2022, on l’avait mis un peu de côté. Le Seigneur des Anneaux : Gollum se rappelle à nous avec un court trailer. Mais cette fois, il nous permet d’entrapercevoir un peu de gameplay.

Les quelques images qu’on nous donne à voir font fortement penser à un Styx avec du budget. Pas étonnant, tant les héros des deux jeux partagent plus ou moins le même profil : de tristes créatures sans défense, évoluant dans des coins sombres, et ne pouvant compter que sur leur filouterie pour progresser… Les images de la structure centrale que découvre Smeagol évoquent même cet Arbre-monde, au cœur du jeu et des cavernes du spin-off d’Of Orcs and Men.

Comptons donc sur un jeu d’infiltration avec des éléments de 3D platformer. Le petit plus de ce Seigneur des Anneaux : Gollum, avec évidemment l’univers de Tolkien, c’est la schizophrénie de Smeagol/Gollum, qui devrait apporter quelque chose au gameplay. Les deux facettes de la personnalité de la créature sont en effet en combat permanent l’une contre l’autre, et le joueur devrait être amené à faire des choix.

Côté scénario, le jeu se déroulera quelque part entre les événements de Hobbit et ceux de la trilogie. Voici comment la production décrit le titre :

« Le Seigneur des Anneaux : Gollum est le premier jeu vidéo né de l’association entre Daedalic Entertainment et Middle-earth Enterprises, qui visent d’autres projets et expériences dans le futur. Ce nouveau titre se veut fidèle au travail de J.R.R. Tolkien sur le Seigneur des Anneaux et explorera de nouveaux pans du voyage de Gollum. »

Si la licence de Tolkien a connu diverses fortunes en jeu vidéo, on retient que les jeux de la duologie de l’Ombre (du Mordor et de la Guerre) furent de bonnes surprises, et restent de bons souvenirs. Le Seigneur des Anneaux : Gollum est toujours prévu pour quelque part en 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X, et même sur Nintendo Switch.