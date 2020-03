Quantum Error annonce son horreur cosmique sur PlayStation

Parfois, quelques minutes suffisent pour attirer notre attention. Actuellement développé par Teamkill Media, Quantum Error se révèle à la face du monde avec un premier teaser pour le moins prometteur. D’une durée approximative de trois minutes, la vidéo parvient à créer une certaine angoisse et annonce que du bon pour ce prochain projet vendu comme un jeu d’horreur cosmique. Oui, voilà un terme curieux pour qualifier un jeu vidéo. Quantum Error sera un jeu à la première personne (FPS).

En réalité, on distingue deux parties au teaser. Une première (assez moche) nous annonce quelques indices sur son scénario bien que tout cela reste très abstrait. L’action se passe sur Terre durant l’année 2109. La seconde phase, bien plus intéressante, nous place directement au coeur du jeu et plus précisément dans un couloir peu chaleureux dans lequel d’étranges bruits d’une foule à l’agonie se font entendre. Rien de bien rassurant.

Malheureusement, nous disposons de très peu d’informations sur le jeu à l’heure actuelle. Tout ce que nous savons, c’est que Quantum Error est prévu sur PlayStation 4 et 5. Dans tous les cas, au visionnage des premières images, on peut penser à l’excellent Alien Isolation, ou encore à Prey pour la rapide créature tapis dans l’ombre.

Pour ne rien manquer sur le titre, on vous conseille de suivre son site officiel (dans les sources). Plus de 100 000 vues au teaser. Une chose est sûre, Quantum Error intéresse déjà…