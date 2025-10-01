PS5 Slim ou l’art de proposer moins pour le même prix

Comme il est de coutume dans le cycle de vie d’une console, les composants et le châssis évoluent. En cette fin d’année 2025, Sony a mis à jour sa PlayStation 5 Slim sur le continent européen et, avec elle, sa stratégie tarifaire. Mais après des mois marqués par des hausses de prix, le constructeur a opté pour une approche différente, plus insidieuse.

Un disque dur amputé de 200Go parmi d’autres changements

Le changement le plus impactant pour les joueurs est sans conteste la réduction de l’espace de stockage. Le nouveau modèle de PS5 Slim n’embarque plus un SSD de 1 To, mais revient à la capacité du 1er modèle sorti en 2020, qui avait 825 Go. Une décision stratégiquement étonnante pour une console vendue comme full-dématérialisée, qui permet surtout à Sony de réutiliser les SSD de la première PS5. Concrètement, l’espace disque réellement disponible pour l’utilisateur passe de 848 Go sur l’ancien modèle à seulement 667 Go sur le nouveau, soit l’équivalent de deux ou trois gros jeux en moins.

Pour analyser les changements internes, le créateur de contenu spécialisé Austin Evans a « désossé » cette nouvelle PS5 Slim et l’a comparée à la version de 2023. Les différences, bien que subtiles, sont révélatrices de la stratégie de Sony visant à réduire les coûts de production.

À l’extérieur, le revêtement brillant laisse place à une finition mate, et la console perd environ 150 grammes, passant de 2,55 kg à 2,4 kg. Mais c’est à l’intérieur que les changements sont les plus notables : un ventilateur plus petit et une carte mère plus fine. Si ces composants moins volumineux n’ont pas d’impact sur la taille globale de la console ni sur sa consommation énergétique, leur intérêt est purement financier pour Sony, qui réduit donc ses coûts de production.

Une stratégie qui pose question

Cette optimisation des coûts ne se répercute malheureusement pas sur le portefeuille des consommateurs. Après avoir fait payer plus cher pour la même chose, Sony semble désormais faire payer le même prix pour un produit objectivement moins bien équipé. Cette nouvelle PS5 Slim reste en effet commercialisée à 500€, pour le moment tout du moins, soit le même prix que la toute première PS5 standard à sa sortie, qui, elle, incluait un lecteur de disque.

La PS5 dématérialisée était quant à elle commercialisée à 400€, avant que plusieurs hausses de prix viennent la faire atteindre les 500€. Cependant, les joueurs avaient alors un disque dur plus grand puisqu’il faisait 1To. Désormais, le prix reste actuel, mais le disque dur revient à sa taille de 2020. Une évolution qui risque de faire grincer des dents, puisque les joueurs se retrouvent donc avec le pire des deux versions.