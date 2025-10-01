tt

PS5 Slim ou l’art de proposer moins pour le même prix

Nouvelle Console PS5 Slim

Ninof

Dresseur de Pokémon avant même de savoir lire, aventurier parcourant toutes les régions de Kanto à Lothric. Fan de RPG, cinéphile et grand lecteur de romans policiers/fantastiques.

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Derniers Tests JV

Test Metal Eden – Le Fast-FPS qui froisse de la tôle !

Test CloverPit – La critique qui touche le jackpot

Test Baby Steps – Petits pas pour grandes émotions