Xbox – Nouvelles hausses des prix. Mais où s’arrêtera l’industrie ?

Mais où s’arrêtera cette folie ? Depuis plusieurs années, l’envolée tarifaire du jeu vidéo atteint des sommets indécents. On se souvient notamment du début de cette neuvième génération de console marquée par la monétisation à tout va de tout ce qu’il était possible de monétiser et/ou augmenter (les jeux à 80 €, les mises à jour annoncées gratuites mais finalement payantes…). Et puis, toujours groggys par des pratiques commerciales parfois douteuses, on s’est pris d’autres augmentations tarifaires jusque là jamais vu dans l’industrie : les consoles PS5 et Xbox Series X vendues 50 euros plus chères. C’était en 2022, il y a une éternité semble-t-il puisque, à nouveau, et quelques jours après une décision similaire par PlayStation pour sa console dématérialisée, Xbox annonce que sa Series X, entre autres, voit son prix grimper.

Cela devient n’importe quoi. Depuis quand les constructeurs sont-ils devenus décomplexés au point d’augmenter d’un claquement de doigt une bonne partie de leur grille tarifaire ? On a tancé PlayStation, qui n’a pas été le dernier, loin s’en faut, à prendre des décisions commerciales douteuses, et Nintendo qui a lancé une nouvelle vague avec des jeux vendus 90 € et l’implémentation d’une « taxe jeu physique », sans compter les horribles game-key cards, et c’est donc cette fois au tour d’Xbox de participer.

Car finalement, les trois géants de l’industrie alternent leurs évolutions tarifaires presque comme s’il s’agissait d’une stratégie concertée pour tirer les prix vers le haut, poussés par certains éditeurs toujours plus avides. Mais on va peut être un peu trop loin dans la réflexion. Toujours est-il que la Xbox Series X est dorénavant proposée au prix faramineux de 600 €, soit une augmentation de 20 % depuis sa sortie en 2020. Aussi, et suivant l’inspiration de Nintendo et de son Mario Kart, le prix de certains futurs gros jeux Xbox (on pense à Fable ou Gears of War: E-Day par exemple) devrait passer de 70 à 80 $ (comprendre de 80 à 90 € par chez nous).

« Nous comprenons que ces changements représentent un défi, et ils ont été effectués en tenant compte des conditions du marché et de l’augmentation des coûts de développement. Pour l’avenir, nous continuons à nous efforcer d’offrir plus de possibilités de jouer à plus de jeux sur n’importe quel écran et de garantir une valeur ajoutée aux joueurs de la Xbox. »

Alors, on pourrait se dire, assez logiquement, qu’il s’agit d’une des conséquences directe de la politique de Donald Trump et de ses frais d’importation qui bouleversent profondément l’équilibre économique mondial. Ainsi, et pour éviter que le public américain de subisse une augmentation de l’ordre de 50 % des prix du jeu vidéo, Xbox aurait choisi de répercuter sur l’ensemble des territoires cette charge supplémentaire. Il y a sans doute un peu de ça, même si il parait étonnant de l’appliquer aussi rapidement, alors que l’administration américaine a suspendu pour quelques semaines ces mesures et que les stocks exemptés de cette surtaxe sont loin d’être épuisés.

On se demande surtout s’il ne s’agirait pas là aussi d’une sorte de manœuvre, visant à préparer les esprits pour une prochaine génération de console qui verrait, à nouveau, ses prix exploser. Rappelez-vous, il y a quelques années seulement, jamais nous n’aurions imaginé qu’un jeu puisse avoisiner la centaine d’euros, et regardez où nous en sommes aujourd’hui, où beaucoup se rueront sur un GTA VI dont il se dit qu’il pourrait aisément dépasser ce prix. Et aurions-nous soupçonné aussi qu’une console pourrait être proposée à plus de 900 €, comme c’est le cas pour la PS5 Pro avec lecteur optique ? Au vu de cette évolution, seriez-vous si surpris de voir une PS6 ou une future Xbox facturée à plus de 900 € avec des jeux unitaires dépassant les 100 € ?

Alors, à quel moment allons-nous enfin dire stop ? Ces discours où l’on nous fait comprendre que la décision d’augmenter les prix est regrettable mais nécessaire pour un lendemain meilleur est de plus en plus difficile à prendre au sérieux, surtout à l’heure où les éditeurs continuent d’engranger des profits tout en licenciant à tour de bras les petites mains qui nous font rêver au quotidien. Un cynisme crasse qui pollue profondément le jeu vidéo et qui risque peu à peu de creuser sa tombe. Et pourtant, on n’en est plus à se demande si Xbox, PlayStation ou Nintendo vont continuer dans cette voie, mais plutôt lequel des trois va aller encore plus loin le premier…

Liste des nouveaux tarifs des machines et accessoires Xbox pour l’Europe :