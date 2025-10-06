Prologue: Go Wayback veut dessiner l’avenir du monde ouvert

Brendan Greene, vous avez sans doute déjà entendu parler de lui sous son pseudonyme PLAYERUNKNOWN. Après avoir créé des mods pour DayZ et ArmA 3, il est recruté comme consultant par Sony Online Entertainment pour la conception du tout premier battle royale commercial : Z1 Battle Royale.

Il est ensuite repéré par Krafton, qui l’engage en tant que game designer. Cette opportunité lui permettra de donner naissance à l’un des jeux les plus marquants de l’histoire du jeu vidéo : PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS (PUBG pour les intimes), le seul titre à avoir dépassé les 3 millions de joueurs simultanés sur Steam. C’est lui qui a véritablement propulsé le genre Battle Royale sur le devant de la scène vidéoludique. Fortnite, c’est (un peu) de sa faute !

Blague à part, il est toujours intéressant de saisir l’occasion lorsque l’on peut poser les mains sur l’un de ses projets. Aujourd’hui, il s’agit de Prologue: Go Wayback.

Pêche Melba

Avant de nous pencher sur Prologue: Go Wayback, il est utile de revenir sur la vision globale de PLAYERUNKNOWN Productions.

Brendan Greene a fondé ce studio avec l’ambition de développer des technologies basées sur l’apprentissage automatique (machine learning), capables de créer des mondes massifs, immersifs et dynamiques, à l’échelle planétaire — et en multijoueur — directement rendus grâce à la puissance de nos cartes graphiques. Le nom de code de ce projet titanesque ? Project Artemis.

Pour concrétiser cette vision, le studio s’est d’abord attelé à la création de son propre moteur de jeu, le Melba Engine, qui est déjà capable de générer de vastes cartes procédurales de 64 x 64 km², avec les ressources conçues par l’équipe de développement et les artistes.

PLAYERUNKNOWN Productions mise également sur deux valeurs fondamentales — la transparence et l’honnêteté — pour développer cet outil en collaboration avec la communauté, notamment à travers la démo technologique gratuite : Preface: Undiscovered World.

Concernant Artemis, le studio le conçoit comme une plateforme où des millions de joueurs pourront créer, modifier et façonner un monde commun afin d’y raconter leurs propres histoires. Pour atteindre cet objectif, PLAYERUNKNOWN Productions prévoit de sortir trois jeux, chacun ayant pour but de résoudre une problématique majeure: la génération procédurale réaliste de terrains et de mondes, la cohabitation de millions de joueurs dans un même espace virtuel, l’interaction entre les joueurs et les personnages non joueurs (PNJ). Prologue: Go Wayback entre en scène pour résoudre le premier point.

Into the Wild

Le concept de Prologue: Go Wayback est simple : vous incarnez Lucy et devez survivre afin de trouver la tour météo. Les choses se compliquent rapidement, car vous ne bénéficiez d’aucune aide. Et puisque le jeu s’inscrit également dans la lignée des rogue-like, la carte ainsi que divers paramètres changent à chaque nouvelle partie. Météo dynamique, isolation des vêtements, faim, hydratation, topographie, placement des objets… autant de facteurs à prendre en compte. Vous devrez vous adapter aux caprices de la randomisation, générée par Melba, sur l’Unreal Engine 5.

Les interactions sont, elles aussi, réalistes et organiques, et sollicitent votre bon sens. Si les vitres de votre abri sont brisées, trouvez des planches en bois, un marteau, et barricadez-les. Vous voulez allumer un feu de cheminée ? Il vous faudra du petit bois, du papier et quelques bûches pour y parvenir. Vous manquez de combustible ? Prenez un marteau et cassez un élément en bois. Il vous faudra également apprendre à vous orienter grâce à une carte et une boussole, mais aussi en observant le terrain et en optimisant votre itinéraire pour éviter les dangers naturels ou les voies trop escarpées.

Actuellement en bêta ouverte, Prologue: Go Wayback poursuivra son développement en accès anticipé d’ici peu. L’objectif : développer l’aspect narratif, ajouter de nouveaux biomes et anomalies, affiner les systèmes de survie et les paramètres environnementaux, afin d’en faire une expérience encore plus riche et immersive.

Alors, si l’envie vous prend de participer à ce qui pourrait bien être un nouveau coup de maître du jeu vidéo, rendez-vous sur la page Steam de Prologue: Go Wayback ainsi que sur le site de PLAYERUNKNOWN Productions pour en apprendre davantage sur ses projets.