Sons of the Forest, l’énorme hit surprise de la saison

…et il n’est même pas encore sorti ! Sons of the Forest, jeu de survie en monde ouvert, défie toutes les lois du marketing JV et explose les records avec plus de deux millions de copies écoulées en moins de 24 heures ! À titre de comparaison, et pour se rendre compte du phénomène, Sonic Frontiers, une licence connue de tous, avec une presse relativement bonne, et un budget marketing conséquent incluant notamment un clip du groupe One OK Rock (qui participe à la B.O.) en est aujourd’hui, après presque quatre mois d’exploitation, à un peu moins de 3 millions de copies écoulées, tous supports confondus. Sons of the Forest n’est disponible lui, que sur PC.

Hey Everyone, Thanks to those who have joined us in our Early Access journey into ‘Sons Of The Forest’ We have sold over 2 million copies in the first 24 hours, and are very excited for what we have in store for players in the coming weeks. the team endnight — Endnight Games (@EndNightGame) February 24, 2023

Et encore ! Il n’est même pas tout à fait disponible, puisque la version actuellement proposée reste un early access, une version pas tout à fait achevée du jeu, sur lequel les équipes continuent de travailler.

On avait vaguement senti l’ouragan arriver lorsque, il y a quelques jours, le titre avait dépassé Starfield en tant que titre le plus ajouté aux listes de souhaits par les utilisateurs de Steam. Mais on ne s’attendait tout de même pas à un succès si massif, avec un marketing proche de zéro, pour un jeu issu d’un studio indépendant, Endnight, qui n’avait à son actif qu’un seul jeu, The Forest, justement, dont Sons of the Forest est une sorte de suite ou de spin off. Il faut ajouter aux éléments déjoués par le titre qu’il avait face à lui le raz-de-marée Hogwarts Legacy (plus de douze millions de jeux vendus en seulement deux semaines), et le fait que le jeu avait été « cracké » dès son arrivée sur Steam…

Mais rien n’y a fait : les liberté offertes par le titre (son monde ouvert, sa proposition à la fois solo et multi, son système de crafting…), associées à sa thématique horrifique très en vogue chez les streamers, et au potentiel de mèmes offert par Kelvin, un PNJ dont l’intelligence artificielle peut se montrer aussi déficiente qu’hilarante, en ont fait le hit inattendu de cet fin d’hiver.

Et comme nous le notions autour d’Hogwarts Legacy, il n’aura pas fallu très longtemps pour que les sites d’actu jeux vidéo tentent de profiter de cette popularité fulgurante. Vous trouverez ainsi très facilement des articles aussi pertinents que « Comment ouvrir une boite de conserve dans Sons of The Forest » (la réponse étant… avec un ouvre boite), « Sons of the Forest est-il sur le Game Pass » (non) et même « Comment sauvegarder dans Sons of the Forest »…

Mais tout cela est plutôt rassurant. Qu’un jeu sans licence marketée à outrance, proposé avec les failles d’un early access, réussisse-t-à réunir une communauté aussi large, communauté, qui, qui plus est, se saisira des défauts du jeu pour en faire une caractéristique fun (le fameux Kelvin), plutôt que pour tirer à vue sur le titre, tout cela nous dit que non, tout n’est pas pourri au royaume des jeux vidéo !

Sons of the Forest est disponible en early access depuis le 23 février pour un peu moins de 30€, et on estime que 6 à 8 mois nous séparent encore de sa sortie en version définitive…