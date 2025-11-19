Des cendres d’un projet Splinter Cell, naquit Dispatch

Avant de connaître le succès avec Dispatch, les membres du studio AdHoc étaient à l’œuvre sur toute autre chose. Anciennement employés chez Ubisoft San Francisco, Nick Herman, Dennis Lenart et Pierre Shorette étaient engagés sur un projet de revival de la licence Splinter Cell, mais malheureusement (ou heureusement), l’avenir en a décidé autrement.

C’est dans un long papier que Jason Schreier du média Bloomberg révèle les dessous de la création de Dispatch et du long chemin emprunté par le trio avant d’arriver au résultat que nous connaissons aujourd’hui. Avant de rejoindre Ubisoft en 2017 avec l’ambition de remettre la saga Splinter Cell sur le devant de la scène, Herman, Lenart et Shorette étaient en poste chez Telltale Games et s’attelaient à l’écriture de Tales from the Borderlands. Après quelque temps passé à plancher sur le fameux Wolf Among Us 2 (presque 800 pages ont été écrites conjointement avec les équipes de Telltale), le trio décide de mettre les voiles à la suite de désaccords créatifs.

De super espion à super héros, il n’y a qu’un pas

C’est donc en 2017 que nos hommes intègrent les rangs du géant Ubisoft avec une idée en tête : faire revenir Sam Fisher de sa retraite prolongée. Depuis 2013 et l’opus Blacklist, l’espion aux lunettes vertes n’avait plus donné de signe de vie, l’espoir était de retour. Malheureusement pour eux, Ubisoft souhaitait également durant cette période se lancer dans la course aux jeux services et se faisant, a demandé au trio de réfléchir à un concept pouvant leur permettre de se démarquer de la concurrence.

En se penchant sur la question, l’équipe eut l’idée de mélanger les univers de Sam Fisher, des jeux narratifs à choix multiples et du jeu service, comme le souligne Nick Herman :

« On a essayé. On s’est dit : “Créons un jeu service narratif”. On cherchait à donner du sens à cette idée, et on a créé plein de prototypes intéressants. […] Les six premiers mois, c’était passionnant de travailler dessus, car on pensait pouvoir créer quelque chose de vraiment génial. Et puis on se rend compte que tout ce qui nous tenait à cœur, ça ne leur importe plus. »

En fin de compte, cette idée pour le moins farfelue n’a pas abouti, et Ubisoft a donc lentement et sûrement orienté ses équipes vers le développement de XDefiant, aujourd’hui disparu des radars. Splinter Cell n’ayant plus vraiment le vent en poupe et une partie du public préférant se tourner vers des expériences moins exigeantes, plus rapides et au potentiel d’amusement immédiat, Ubisoft a donc créé un ersatz de Call Of Duty et consort avec XDefiant. Des cendres d’un Splinter Cell narratif et original est donc né XDefiant et par extension Dispatch.

Lassé de l’expérience chez Ubisoft, Herman, Lenart et Shorette ont rejoint un ancien collègue de leurs années Telltale et ont fondé le studio AdHoc en 2018. Avec Dispatch, le vaillant groupe a pu s’affranchir des barrières jusqu’alors posées par les cadors du monde du jeu vidéo. Grâce au soutien de grands acteurs (Aaron Paul, Laura Bailey, Jeffrey Wright…), au bouche à oreille, au scénario irrévérencieux et cohérent et à une boucle de gameplay impactante, les fondateurs de AdHoc Studio ont réussi haut la main là où ils pensaient échouer il n’y a pas si longtemps encore.