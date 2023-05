Projet Bloom – Game Freak s’allie à Private Division

On connait tous Pokémon et son développeur Game Freak. Il s’agit, à juste titre de la licence la plus médiatisée du studio. Pourtant, régulièrement, le studio s’aventure en dehors de leurs habitudes, avec des titres touchant à différents genres. Cette fois-ci, le studio s’allie avec Private Division, une filiale de Take-Two Interactive sur son prochain jeu, dont le nom de code est « Project Bloom ».

Private Division s’est chargé d’annoncer le partenariat et le projet, se fendant même d’un concept art. Project Bloom sera « une toute nouvelle licence d’action-aventure de Game Freak ». Le seul concept art actuellement disponible qui laisse deviner l’esthétique du titre a été réalisé par Kazuma Koda (Nier:Automata, Bayonetta 2), et tranche avec l’esthétique habituelle du studio.

S’il n’est pas rare de voir Game Freak s’écarter de sa licence principale, c’est surtout son partenaire qui surprend. En effet, s’il n’est pas rare de voir Game Freak travailler avec d’autres entreprises, le studio s’était associé à SEGA pour Tembo the Badass Elephant en 2015 notamment, c’est la première fois que les équipes de Game Freak travaillent avec un éditeur occidental. Cependant, il s’agit, d’après Kota Furushima, un des réalisateurs du studio, d’un partenariat longuement réfléchi :

« Nous sommes ravis d’avoir l’opportunité de créer une nouvelle licence qui est osée et a un ton différent de nos projets précédents. […] Dès le départ, Private Division était l’éditeur avec lequel nous souhaitions travailler pour notre nouveau jeu. »

Des quelques informations que nous avons sur le titre, Project Bloom semble s’inscrire dans la diversité des genres sur lesquels les développeurs de Game Freak se sont essayés en dehors de Pokémon : si Little Town Hero était également un RPG, Tembo the Badass Elephant est un jeu de plateformes 2D, Giga Wrecker (2017) mêle plateformes et puzzles, et Pocket Card Jockey (2013) est un jeu de cartes très classique avec un skin de course de cheval (le pari sur les courses de chevaux étant un passe-temps très développé au Japon, cela souligne un public cible bien différent de Pokémon).

Cette fois-ci, Game Freak semble, si l’on s’accorde à rêver, s’atteler à un projet avec bien plus d’envergure que ces précédents. Une affaire à suivre pour les fans de la souris électrique : Toby Fox, qui est derrière les musiques de Pokémon Ecarlate et Violet, avait également travaillé sur Little Town Hero. Sans se dire que Private Division participera à l’aventure Pokémon, il parait évident que l’expérience accumulée sur le développement de ce nouveau titre sera réinvestie sur la licence phare du studio.

Cependant, ce nouveau projet n’est pas sans point noir : de nombreux joueurs s’inquiètent de la manière dont Game Freak répartit ses ressources. En effet, les directeurs du studio tiennent à maintenir la taille humaine de ses équipes, ce qui résulte en un nombre réduit d’employés. Le studio gère déjà Pokémon avec difficulté quand beaucoup de ses ressources y sont dédiés. Si Project Bloom est réellement un projet d’envergure, il serait logique que Pokémon profite d’une équipe réduite, alors même que la licence n’a jamais autant eu besoin d’être chouchoutée au vu des performances honteuses d’Ecarlate et Violet.

En réalité, nul ne sait ce qu’il se passe derrière les portes du studio, tant les accords de confidentialité sont épais. Si Little Town Hero avait eu beaucoup de mal à convaincre, d’autres jeux développés en parallèle de Pokémon sont tout à fait satisfaisants. Les défauts de Pokémon, s’ils sont évidents, sont plus dûs à un calendrier bien trop serré qu’un manque de personnel : s’il est nécessaire d’avoir des équipes suffisantes, des développeurs ont également mentionné que de trop grandes équipes seraient néfastes à un développement fluide.

Vraisemblablement, Project Bloom ne souffrira pas de telles obligations : Private Division affirme déjà que le titre ne verra pas le jour avant le deuxième trimestre de 2026. De plus, difficile d’avoir déjà une idée de l’envergure du titre : si on peut rêver d’un AAA, un concept art ne peut pas rendre compte du type de jeu auquel nous ferons face en 2026.