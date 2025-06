S’il existe un domaine dans lequel Arc System Works excelle, c’est celui des jeux de combat animés 2D. Cette fois-ci, le studio remet le couvert en s’attaquant à une autre licence Hunter x Hunter: Nen x Impact (issue du manga éponyme). À l’instar de Dragon Ball FighterZ, il se présente sous le format d’un versus fighting en 3 vs 3. Prévu pour le 17 juillet 2025, une démo est disponible sur Steam, l’occasion de livrer un premier avis après quelques heures de jeu.

Simple mais efficace

Bien qu’en matière de jeux de combat, il est généralement de coutume d’avoir accès à des bêtas, cette fois, le studio a donc fait le choix singulier d’offrir une démo. Cette dernière dispose d’un contenu limité qui, toutefois, octroie un bon premier aperçu.

Une partie des deux premiers arcs du mode « Histoire » est accessible. Il s’agit de séquences tirées de l’animé, suivies d’un tutoriel expliquant les mécaniques du jeu. Cela ne prendra pas beaucoup de temps pour le terminer, sachant que seuls les basiques sont actuellement disponibles. On peut souligner la qualité des explications, claires et progressives, qui laissent présager un tutoriel bien achalandé pour la suite, avec des objectifs pour parfaire la mise en pratique.

Nous trouvons également un mode « Entraînement ». Hormis le choix des personnages et l’ajustement des jauges, les autres options sont momentanément indisponibles. En parcourant les menus, on découvre un éventail d’options assez complet, que ce soit pour paramétrer la position, les mouvements et les réactions de l’IA, procéder à un enregistrement, ou encore la sélection des informations à afficher. Il est actuellement possible de tester 6 personnages sur les 16 prévus, mais notons que l’on peut aussi aussi s’entraîner à deux au lieu d’user d’un bot. Pour terminer, on retrouve un mode « Free Battle », l’équivalent du mode hors ligne, avec du combat en local, ou contre une IA ayant 5 niveaux de difficulté. Les impatients peuvent dorénavant commencer à doser dans le lab ou affronter l’IA.

Les graphismes dans l’ensemble restent honnêtes et le chara design fidèle au manga. Quant aux animations, elles sont inégales voire parfois brouillonnes, néanmoins, elles ne constituent pas une gêne majeure. Le gameplay est plutôt fluide et réactif, et au niveau de l’input, on reste sur des temps de réaction très corrects. Manette en main, on prend rapidement plaisir à tester et enchaîner les combos de manière assez intuitive. Il semblera difficile de s’ennuyer tant qu’il y a de techniques variées à exploiter. Pour les accrocs du leverless aux innombrables touches, ce dernier vous sera sans aucun doute utile : de très nombreuses options peuvent être mappées !

En conclusion, Hunter x Hunter: Nen×Impact s’avère facile à prendre en main et agréable à jouer, qu’on soit débutant ou confirmé. À voir si le studio prévoit de proposer le jeu à la compétition, du moins en side-event des gros rendez-vous, mais à première vue, il peut se révéler compétitif au même titre qu’un Dragon Ball ou un BlazBlue.

Les compléments disponibles à la sortie

En plus des modes présentés ci-dessus, un mode de combat en ligne sera disponible, avec le choix entre des matchs aléatoires ou classés, ainsi que la possibilité de créer un salon pour jouer avec vos acolytes de baston. En complément du mode histoire, on pourra parcourir le jeu en solo avec un mode survie dit « Sky Arena » et des challenges pour assimiler des combos.

Il sera aussi possible de visionner les replays des matchs à des fins d’analyse. Et bien évidemment, la traditionnelle galerie pour les collectionneurs de titres et autres avatars, qu’on pourra même mettre en jeu lors de matchs en ligne.

Hunter x Hunter: Nen×Impact sera disponible sur Steam, PlayStation et Nintendo Switch le 17 juillet 2025. Pour les versions numériques, deux éditions sont proposées : la standard ou la deluxe qui comprend le season pass, soit quatre personnages supplémentaires. Notez que si vous précommandez, vous bénéficierez d’un bonus qui diffère selon la plateforme, ainsi que d’un accès anticipé au jeu de 48 heures. Quant aux inconditionnels du jeu physique, une édition limitée est proposée avec une floppée de goodies pour accompagner le season pass.