Hunter x Hunter : Nen Impact – Eighting prend le train en marche

Alors que 2023 vient tout juste de tirer le rideau, l’année 2024 présente un démarrage des plus modestes, et certains studios en profitent alors pour mettre en avant leurs futurs bébés. C’est le cas des équipes japonaises d’Eighting, qui n’ont pas hésité à révéler les premières images de leur prochaine production. Répondant au nom de « Hunter x Hunter : Nen Impact », vous l’aurez deviné, le titre viendra vendre au travers du jeu vidéo l’univers du célèbre manga de Yoshihiro Togashi.

Il faut croire que même 27 ans après la sortie du premier volume relié, l’œuvre du mangaka résiste aux heures et fait encore parler d’elle. Malgré une rédaction qui s’est vue mourir au fil des années à cause des différents problèmes de santé rencontrés par l’auteur, le manga auquel il a donné naissance reste incontournable. Et ces dernières années, qui dit manga incontournable dit forcément adaptation vidéoludique.

Il suffit de citer Demon Slayer : The Hinokami Chronicles, Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections ou encore Jujutsu Kaisen : Cursed Clash pour mettre tout le monde d’accord. Les adaptations s’enchaînent et se ressemblent, avec une seule différence évidente : leurs histoires respectives. Chaque studio reprend les codes du manga dont il s’inspire, et tend à y instaurer ses propositions de gameplay avec un peu de scénario et une once d’histoire originale quand on a le temps.

Nous avons alors souvent affaire à des jeux de combat, et sans surprise Hunter x Hunter : Nen Impact viendra rejoindre la belle et longue liste de ces jeux japonais dont on commence à connaître tous les codes. Alors voilà, il semblerait que le studio n’ait voulu dévoiler qu’un petit aperçu de ce nouveau titre, puisque nous n’avons qu’un teaser de 30 secondes à nous mettre sous la dent.

Même si le jeu n’a encore rien promis, les images parlent d’elles-mêmes et laissent penser que le titre d’Eighting proposera des combats en 3v3. On parle ici d’un « jeu de combat à grande échelle », on suppose alors qu’un mode en ligne sera disponible, à l’image de bien d’autres productions, pour permettre aux joueurs du monde entier de rosser Hisoka dans la peau de Gon, et vice-versa.

Car ce dont nous pouvons être sûrs, c’est que le roster de Hunter x Hunter : Nen Impact se composera des personnages les plus emblématiques du manga phénomène. Le teaser présente Gon, Kirua, Kurapika, Leorio, Netero ou encore Hisoka sous leur meilleur jour. L’occasion pour les fans les plus aguerris de la série d’incarner leurs personnages préférés le temps d’un combat. Rien ne nous garantit la présence d’un mode histoire, et nous ne savons d’ailleurs pas si le titre viendra adapter cette dernière, ou s’il proposera son propre récit et ses propres fondements.

L’intitulé de la production vient tout de même interroger notre esprit quant au contenu de cette dernière. On y évoque le « Nen », célèbre technique utilisée par le héros dans le manga. Peut-être qu’une histoire inédite viendra mettre en lumière la mécanique afin d’ouvrir de nouveaux axes de jeu en combat. Un jeu centré sur le Nen pour mieux comprendre ses origines et permettre aux joueurs de combler une fin d’histoire qu’on a arrêté d’espérer, qu’en dites-vous ?

Aucune date de sortie n’a été dévoilée, mais il semblerait que le jeu sera disponible sur les consoles de salon actuelles et sur PC. Le compromis est de taille pour Eighting, d’autant qu’on ne connaît pas le studio pour ses productions 3D, les équipes ayant toujours proposé des titres en 2D par le passé. Reste à voir comment les papas de Hunter x Hunter : Nen Impact sauront articuler leur production, et si cette dernière parviendra à sortir du lot, ou si elle ne sera qu’un énième jeu de combat perdu dans la longue liste des adaptations déjà connues à ce jour.