Preview Naruto Storm Connections – Un anniversaire en grande pompe

Depuis la sortie du premier opus en 2008, la licence Naruto Storm s’est rapidement répandue à travers le monde. Que l’on y joue seul, entre amis ou au cours de compétitions e-sport, la recette Naruto marche à tous les coups ! L’univers de Masashi Kishimoto sait se faire entendre depuis la sortie du manga en 1999. De Naruto Storm présenté ici à Naruto Heroes en passant par Naruto Ultimate Ninja, il semblerait que les aventures du huitième hokage se cuisinent avec n’importe quelle épice. C’est après la franche réussite qu’a été le quatrième opus de Naruto Storm que la licence revient en cette fin d’année avec Naruto x Boruto Ultime Ninja Storm Connections, un cinquième opus qui saura parler à l’ancienne génération comme à la nouvelle, puisque les univers de Naruto et Boruto seront tous deux mis en scène dans le jeu de base, là où un dlc Boruto avait été proposé pour le précédent volet. Nous avons eu l’occasion de retourner à Konoha en prenant part à ce nouveau titre, et ce qu’on peut dire, c’est que les shurikens vont valser !

Réunion d’équipe

Comme précisé plus tôt, le jeu rassemble les univers de Naruto et Boruto en un seul jeu. Et pour fêter le 20ème anniversaire de l’anime, Bandai Namco n’a pas lésiné quant à la taille du roster de ce nouvel opus, puisqu’il faudra s’attendre à se fondre dans la peau de 132 ninjas différents. Le roster n’était pas aussi large dans la version de démonstration proposée par les équipes du studio, mais l’on pouvait déjà compter Naruto mode Baryon, Boruto forme Karma ou encore Ashura Otsutsuki parmi les personnages jouables, ninjas qui n’étaient pas disponibles dans le précédent opus.

Vous l’aurez compris, en plus de revenir en 60fps avec l’expérience PS5/Xbox Series, la série Naruto Storm élargit une nouvelle fois son lot de personnages afin d’offrir une expérience toujours plus marquante. De plus, certains personnages ont été retravaillés pour l’occasion afin d’élargir les possibilités en combats. Nous noterons par ailleurs que chacun des 132 ninjas présents en jeu disposera de sa voix française, une première dans la série.

Cependant, hormis des qualités graphiques et techniques meilleures que celles des opus précédents, nous n’avons pas réellement ressenti de différences vis-à-vis de ces derniers en ce qui concernait le mode combat libre, seul mode disponible dans notre version de démonstration. Le travail fourni pourra-t-il se faire sentir dans la version complète du titre, au scénario exclusif centré sur Boruto ?

Deux vies, deux histoires

Vous l’aurez compris, puisque Naruto et Boruto n’ont pas grandi à la même époque et que ce nouveau volet souhaite nous faire vivre leurs deux épopées, il est évident que Bandai Namco proposera à ses joueurs de prendre part à deux scénarios distincts. En premier lieu, le scénario de base retracera l’histoire de Naruto depuis l’examen shûnin jusqu’à la 4ème Grande guerre ninja. Ce qui signifie que les joueurs pourront redécouvrir Naruto et Naruto Shippuden en un seul jeu, et ce nouveau titre reprendra les scènes emblématiques des opus précédents, se présentant comme étant à lui seul un genre de condensé des quatre opus précédents.

Et c’est assez impressionnant lorsque l’on connaît la durée de l’histoire créée par Masashi Kishimoto. Mais ce n’est pas tout, puisque les projecteurs se tourneront ensuite sur Boruto au sein d’un récit inédit dont il sera le protagoniste. En effet, ce scénario racontera les prémices d’une 5ème Grande guerre ninja, replongeant le monde dans le chaos, alors même que la paix régnait enfin dans l’univers de nos héros.

Ce scénario accompagnera un mode « aventure », dans lequel Boruto pourra sillonner les allées de Konoha, de la même manière que Naruto le faisait dans les précédents jeux de la saga. Encore une fois nous voyons que Bandai Namco veut souffler la 20ème bougie de l’anime comme il se doit, et ainsi permettre aux joueurs de partir pour le plus long voyage qu’ils n’aient jamais connu. La démo que nous avons testée ne nous permettait pas de voir comment se déroulera l’histoire, mais nous pouvons être sûrs qu’elle promet, et pas qu’un peu !

D’autres options seront présentes en jeu, à l’image des parties classées en ligne, des 1V1 en ligne face à des joueurs du monde entier, ou bien simplement des modes de jeu en bataille libre, où il nous sera possible de faire face à des PNJ ou des CPU au cours de parties jouables jusqu’à 8 joueurs. Quoiqu’il en soit, Bandai Namco a vu les choses en très grand pour la sortie du cinquième volet de la série Naruto Storm, et nous attendons avec impatience de voir comment se dérouleront les deux scénarios du jeu. Naruto Storm Connections devrait facilement ravir les adeptes de la série à succès. Préparez-vous à utiliser votre plus beau sharingan, Naruto Storm Connections débarque le 17 novembre 2023 sur PS4, PS5, Xbox ONE, Xbox Series, Nintendo Switch et PC.