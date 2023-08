Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm CONNECTIONS – Jamais trop de ninjas

De tous les jeux consacrés à l’univers du plus célèbre ninja de l’animation japonaise, la série des Naruto Ultimate Ninja Storm est sans aucun doute la plus évocatrice et la plus qualitative aux yeux des joueurs. Le style proposé lors de la parution du premier opus, il y a de cela une dizaine d’années, était assez appréciable et continua de se perfectionner dans l’épisode suivant, plus abouti. Mais, au fil des années, la petite touche de sympathie s’essouffla. Pas au point de donner de mauvais jeux. Non, c’est juste qu’elle avait un peu mal à se renouveler. Ce qui avait paru spectaculaire, au tout début, semblait être une banalité par la suite.

Bref, cette série, dont on savait un retour imminent via diverses rumeurs, aura très bientôt une nouvelle entrée. Et si l’on pouvait penser qu’elle mettrait en avant le fiston, Boruto, il faut croire qu’il y en aura toujours pour le héros de la saga originale, celui que l’on nomme plus : le fameux Naruto, qui aura accompagné toute une jeunesse. Pour cause, le nouvel opus aura pour principal objectif de remettre en avant les combats les plus marquants de l’aventure imaginée par Kishimoto. En tout cas, c’est de cette manière que l’on nous décrit le jeu. Ce qui correspondrait tout à fait avec la volonté de célébrer les 20 ans d’existence de l’animé.

Et puis, c’est tout ? Eh bien non, vous vous en doutez. Que serait le titre Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm CONNECTIONS en l’occurrence, si l’héritier n’avait pas lui-même son heure de gloire. Et, c’est là que ça devient intéressant. L’arc associé sera totalement inédit et n’aura, si l’on en croit, pas (ou peu) de lien avec ce qui est en train de se faire dans le manga. On nous l’affirme : il a été créé pour le jeu. Est-ce une bonne nouvelle ? On peut le croire, mais on peut aussi éprouver de la crainte, nous demandant si le scénario sera assez percutant. Une crainte que, si on nous le demandait, pourrait très bien être étayé par un récent exemple : le dernier jeu One Piece Odyssey, qui, en faisant une promesse similaire, n’avait à offrir qu’une histoire bien plate, laquelle ne sortait presque jamais de la dépendance vis-à-vis de son matériau original.

Quoi qu’il en soit, sur le plan du contenu, ce Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm CONNECTIONS promet. Plus de 130 personnages sont prévus, parmi lesquels se trouveront des têtes inédites sans aucun doute liées à la petite histoire destinée à Boruto: Boro, Delta et Koji Kashin. Et, en plus de cela, une petite innovation est attendue, laquelle concerne les langues de doublage. Pour la première fois, la série aura droit aux voix françaises. Les mêmes qui ont incarné nos héros dans la version française de l’animé.

Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm CONNECTIONS arrivera le 17 novembre prochain, mais seulement sur consoles (PlayStation, Xbox et Switch), la sortie PC, elle, devra attendre encore un peu. Plusieurs éditions sont proposées : en plus de la standard, bien évidemment, on remarque la présence d’une Deluxe Edition, d’une Ultimate Edition, ainsi que de la Collector et la Collector Premium (seulement disponible sur le store), lesquelles mettront également à disposition une figurine sympathique de Sasuke et Naruto. Si l’intérêt vous prend pour celles-ci, eh bien nous vous invitons à visiter le site officiel de Bandai Namco. Ce qui est un excellent moyen de marquer le petit événement Naruto X Boruto, à qui on imagine bien l’allure d’une symbolique : celle du passage du flambeau du père au fils. Mais bon, à voir, si Boruto a les épaules pour porter un jeu à lui tout seul.