SoulCalibur – Vers un retour de la saga sur PlayStation ?

Ces deniers mois, les jeux de combat ont plutôt la côte : Street Fighter est revenu en grande forme dans un sixième opus, Tekken sera bientôt de retour, Bandai Namco préparant doucement son arrivée en distillant çà et là quelques vidéos de présentation ; et puis, n’oublions pas la récente annonce de Dragon Ball Budokai Tenkachi 4, qui a certainement ravi les fans de la saga. Et ce n’est pas tout.

D’après l’organisme de classification taïwanais, deux jeux de séries cultes du genre s’apprêterait à refaire leur apparition. Et il s’agirait des deux titres édités par Bandai Namco : Tekken 6 (paru sur PS3, Xbox 360 et PSP) ainsi que l’épisode exclusif à la première console portable de Sony de SoulCalibur, le dénommé Broken Destiny.

Ces derniers qui viennent donc d’être enregistrés sur consoles PS5/PS4 devraient sans aucun doute faire leur retour. On connait, en effet, la fiabilité de ce genre d’information. Red Dead Redemption, même si sa forme est bien différente de l’idée que l’on se faisait, en est un parfait exemple. Celui-ci, référencé en amont par l’organisation coréenne, avait quelque temps après été confirmé par RockStar Games. Chose, qui dans notre présent cas, ne saurait tarder à arriver donc.

Mais, de quelle manière s’effectueront ces retours ? Sous l’apparence de remasters ? Il est à supposer qu’il s’agira plutôt de portages réservés au service de PlayStation, et plus exactement, au palier Premium du PS Plus. En tout cas, ces deux jeux semblent emprunter le même chemin de la classification qu’une autre série ajoutée il y a quelques mois : Syphon Filter. Ainsi, si tel est le cas, il y a de fortes de chances que l’on remarque leur présence au milieu du mois de septembre, les jeux d’août 2023 ayant déjà été annoncés et dont la catégorie des classiques se composera des noms suivants : Ape Escape: On the Loose, MediEvil: Resurrection et Pursuit Force: Extreme Justice.

Ces jeux seront-elles prisés par les abonnés ? Pas sûr. Du moins, pas par tous. En tout cas, les fans des séries en question et des jeux de combat, eux, ont de grandes chances de trouver leur bonheur. Mais, encore faut-il qu’ils ne se refroidissent pas trop de voir un SoulCalibur, dans sa version PSP, comme a l’air de le supposer la principale hypothèse. Quant aux autres joueurs, pas trop friands de ce genre de divertissement, il ne restera plus qu’à espérer que d’autres classiques apparaissent au même moment, histoire de durcir au passage le catalogue rétro. Enfin, ça, c’est seulement si ce que l’organisme taïwanais avance se confirme…