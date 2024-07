Arc System Works s’installe à Paris et édite un jeu Hunter x Hunter

En cette période bien morose pour le jeu vidéo, l’industrie étant plus que jamais précaire pour bon nombre d’employés (on rappelle qu’en mai 2024, déjà 10 000 licenciements avaient eu lieux, c’est autant que sur l’ensemble de l’année 2023…), il est appréciable de recevoir des nouvelles qui compensent un tantinet. Ainsi, nous apprenons que l’éditeur japonais Arc System Works ouvre une filiale européenne à Paris, dans le 12ème arrondissement.

Concrètement, cela veut dire qu’Arc System Works engage un plan pour mieux promouvoir ses produits sur le Vieux Continent et assurer un service client de meilleur qualité, au plus proche des joueurs. C’est aussi l’éventualité de plusieurs projets de localisation dans la langue de Molière qui nous intéresse avec cette actualité. On peut espérer en outre une meilleure distribution de leurs jeux avec une gestion plus adéquate des stocks en magasin. Aussi, la naissance d’une telle filiale aura pour but de mettre en avant les jeux de l’éditeur lors d’évènements locaux comme la Japan Expo ou la Gamescom en Allemagne.

D’ailleurs, le premier projet d’édition européen pour cette toute nouvelle structure sera le jeu tiré du manga/anime éponyme Hunter x Hunter: Nen x Impact, à paraître courant 2024 sur PlayStation 5, Switch et PC, y compris en physique. Pour l’heure, les personnages de Gon, Kirua, Kurapika, Leorio, Hisoka, Isaac et Biscuit ont été révélé ; les développeurs ont déjà annoncé que lors de l’Evo de Las Vegas (le célèbre tournoi de jeu de combat) prochain, un nouveau combattant « très apprecié des fans » sera ajouté au roster.

Une démo gratuite du titre sera justement proposée sur le stand Bushiroad Games de la Japan Expo qui se tiendra du 11 au 14 juillet prochain à Paris. À cette occasion, Daisuke Ishiwatari, la personnalité multi-casquettes d’Arc System Works (game designer, chara-designer et compositeur) et créateur de la série de jeu de combat Guilty Gear sera présent pour une session de question réponse de 11h30 à 12h30 le 14 juillet. Si vous souhaitez participer et poser votre question à ce réalisateur de génie, le compte officiel européen X (feu Twitter) d’Arc System Works vous propose de suivre ses instructions.