tt

Preview Entropy – L’infinie souffrance d’un monde à l’agonie

Preview d'Entropy à l'occasion de l'early access

Sreex

Rescapé de la terrifiante industrie du sacro saint Jeu Vidéo, je peux aimer n'importe quel jeu qui ose faire les choses à fond. Joueur invétéré de MMO depuis la tendre enfance, mais également cinéphile et lecteur assidu de tout ce qui contient des images.

guest

0 Commentaires

Test The Sinking City 2 – Après l’enquête, place à l’action dans Arkham

Test Duskfade – La PlayStation 2 pour la génération Tik Tack

Test REANIMAL DLC The Prisoner – Par-delà le feu de la guerre

New Game Plus (NG+) | Média JV indépendant, une autre manière de consulter l'actualité jeu vidéo. © Tous droits réservés 2026