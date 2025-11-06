À peine sorti, Légendes Z-A détaille son DLC

Game Freak n’aura pas perdu de temps. Annoncé avant même la sortie du jeu, le premier DLC de Légendes Pokémon : Z-A se dévoile déjà en détail, alors que le jeu de base est disponible depuis à peine trois semaines. Un nouveau trailer présente ce qui nous attend dans Méga Dimension.

Enquête sur Extra Illumis

Ce DLC introduira une nouvelle intrigue post-game : de mystérieuses distorsions spatio-temporelles apparaissent à Illumis. Le joueur fera la rencontre d’Ansha, un nouveau personnage accompagné du Pokémon fabuleux Hoopa, capable d’ouvrir des portails dimensionnels. En passant à travers ces failles, le protagoniste se retrouvera au sein d’une Illumis modifiée et monochrome, baptisée Extra Illumis.

Cette zone inédite s’annonce comme un véritable défi endgame, puisqu’elle sera peuplée de Pokémon Barons atteignant des niveaux jamais vus dans la licence. Le trailer montre en effet des adversaires de niveau 150, promettant des combats intenses. L’exploration de ces zones se fera en nourrissant Hoopa avec des baies spéciales pour qu’il ouvre de nouvelles failles. Au vu du trailer, l’exploration d’Extra Illumis ne se limitera pas à de simples combats. Différents défis y seront proposés, basés sur un système de points et des conditions à remplir, rappelant fortement le mode Royale Z-A, mécanique nocturne du jeu principal.

De nouvelles méga-évolutions, toujours à obtenir en mode classé

Qui dit Méga Dimension dit évidemment nouvelles Méga-Évolutions. En plus des deux formes de Méga-Raichu déjà montrées, le trailer a officiellement révélé Méga-Eoko (qui gagne le type Acier) et Méga-Glaivodo. Cependant, Game Freak persiste et signe dans sa stratégie controversée. Le studio a annoncé que la Glaivodite (la Méga-Gemme pour Glaivodo) s’obtiendrait en récompense de la Saison 4 du mode classé.

Une décision qui confirme la volonté de l’éditeur de lier l’obtention de certains des contenus les plus attendus à la participation au mode en ligne. Cependant, des modifications ont été apportées avec la saison 2 arrivée hier, facilitant l’obtention de ces objets en les mettant à des rangs plus bas (en saison 1, il fallait attendre le rang K pour obtenir la pierre, en saison 2 le rang S suffira).

Le DLC Méga Dimension sera disponible rapidement, dès le 10 décembre 2025, soit à peine deux mois après la sortie de Légendes Pokémon : Z-A. Nintendo semble donc poursuivre la même stratégie qu’avec Donkey Kong Bananza, qui avait également vu un DLC arriver très vite après sa sortie. Il est à noter que pour accéder à ce nouveau contenu, il sera nécessaire d’avoir terminé l’histoire principale.