PlayStation Plus – Entre baseball, RPG et chasse aux nazis, le mois de septembre s’annonce chargé

Vous ne saviez pas à quoi jouer en attendant l’avalanche de mastodontes de la rentrée ? Pas de panique, PlayStation offre 4 jeux aux possesseurs d’un compte Plus et il y en aura pour tous les goûts : FPS, jeu de sport, RPG ou encore monde ouvert délirant et tout mignon.

Sniper Elite: Resistance

Nous en avions parlé à sa sortie, Sniper Elite: Resistance est une excellente pioche pour qui souhaite chasser du nazi en territoire français. Doté d’une très bonne rejouabilité, d’une physique exemplaire et d’une liberté d’approche permissive, le jeu de Rebellion est un bac à sable d’action jouissif qui permet à chacun d’aborder les missions comme il le souhaite.

Petit bémol au niveau du moteur graphique et de la durée de vie du titre. Les graphismes nous ramènent sur PS4 malgré une très bonne physique, et le jeu peut être terminé en une poignée d’heures. Mais pour un prix moins cher que le gratuit, pourquoi se priver d’aller chasser ceux qui marchent au pas de l’oie ?

MLB The Show 26

Amis des home runs, des dimanches hot-dogs dans les gradins et des battes étincelantes, MLB The Show 26 est fait pour vous. Simulation de baseball vous proposant un mode carrière vous faisant progresser d’espoir du lycée local à figure incontournable de la MLB (Major League Baseball), le jeu reste tout de même accessible aux néophytes avec une personnalisation des contrôles et du gameplay extrêmement précise.

Au même titre que des jeux comme F1 ou WRC, tout le monde y trouvera son compte. La précision et la patience seront récompensées, tout comme la rapidité et le style d’approche très arcade. Si vous n’êtes pas réfractaire aux graphismes d’un autre temps et au scénario plutôt faiblard du mode carrière, le terrain est tout à vous !

Wobbly Life

Envie d’évasion et de pouvoir faire à peu près n’importe quoi ? Wobbly Life est fait pour vous. Dans ce jeu, vous pouvez explorer à l’envi un gigantesque monde ouvert dans lequel la physique a une place prépondérante. Mini-jeux en tout genre, activités diverses et variées, différents emplois à occuper, courses de voitures ou encore tenues bigarrées à collectionner : le jeu est un véritable bac à sable qui ne demande qu’à être exploré de fond en comble.

Pouvant être parcouru seul ou en multijoueur coopératif jusqu’à 4, Wobbly Life est une sympathique invitation à la rigolade et à la détente. De plus, le jeu profite de nombreuses mises à jour qui continuent d’alimenter le monde en mini-jeux et en activités diverses, autrement dit, vous en aurez pour plusieurs heures avant de vous ennuyer.

Chained Echoes

Dernier jeu du mois que nous avions adoré, et non des moindres : Chained Echoes. JRPG au style 16 bits, le jeu est un savant mélange des RPG de l’ère NES et SNES, d’action tactique, de jeu d’exploration et de maestria graphique. Chained Echoes est beau, dense, intéressant et plus intelligent qu’il n’y paraît, en plus, il y a des dragons et des mechas : que demander de mieux ?

Autre point d’importance pour un jeu aussi époustouflant et dense, Chained Echoes est la réalisation d’une seule personne : Matthias Linda. Autant dire que, vu la qualité du RPG proposé, le résultat est d’autant plus impressionnant !

En ce mois de septembre, la sélection du PlayStation Plus convoque plusieurs genres et publics. Les propositions sont toutes de très bonne facture et elles vous permettront de prendre votre mal en patience en attendant les futures sorties de cette fin d’année !