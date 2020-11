Pixboy – Alors, pour nous, ce sera un menu rétro, supplément Game Boy, à emporter, merci !

Pixboy est une drôle de bestiole. Il fleure bon les années 90, la Game Boy, les jeux de plateforme en 2D, bref, il dégage un feeling rétro qu’on ne saurait lui refuser, et on aime ça. Il est disponible sur PC et Switch depuis quelques mois, mais il vient de faire son apparition sur iOS et Android, ce qui devrait le renvoyer à ses origines idéologiques de poche.

On ne va pas écrire un bouquin sur le scénario de ce jeu, sachez simplement qu’il y est question de savant fou, de chiens (wait, what ??) malintentionnés venus dérober sa formule biologique, et de bastons pour récupérer ladite. Vous l’aviez pressenti : on ne vient pas sur Pixboy pour sa narration…

Dans Pixboy, vous pourrez sauter (beaucoup, notamment sur les ennemis, merci les Goombas), tirer (un peu), et même planer avec une sorte de parachute, Breath of the Wild-style. Ce, au fil de 40 stages plus ou moins longs, à travers desquels il vous appartiendra, si vous êtes amateur de performances, de récolter toutes les pièces du level, de trouver tous les sorbets cachés, et de finir le stage en un temps donné. Bien entendu, le jeu regorge de passages secrets.

Le truc le plus fun à débloquer dans Pixboy, c’est ses palettes graphiques. Vous pourrez en acheter diverses en progressant dans le jeu, pour retrouver notamment le feeling Game Boy de vos jeux de jeunesse. Ensuite, il ne vous restera plus qu’à faire preuve de talent et de vivacité, afin de réussir tous ces niveaux avec les 3 succès évoqués plus haut. Un jeu qu’on aurait bien aimé avoir sur nos Game Boy en “noir et blanc”…

Pixboy se trouve actuellement en réduc un peu partout, même sur Steam, donc vous devriez en profiter pour moins de 5 brouzoufs…