POWA! – Une super exclusivité à destination de la Game Boy Color

Franchement, on a du mal à comprendre ce qui se passe. Si nous nous doutons bien que 2020 ne doit pas figurer dans le top 10 des meilleures années depuis l’invention du calendrier (ou même depuis l’invention du top 10), il y en a qui se reposent un petit peu trop sur la nostalgie. Attention, nous n’avons rien du tout contre les nostalgiques et on est probablement tout aussi coupable que vous face à elle (pas au point de faire la chenille…), mais de là à éditer des nouveaux jeux sur Game Boy Color… Nous, on ne comprend pas. Toujours est-il qu’on vous parle de POWA!.

Ce nom ne vous semble pas familier ? Normal, pour une fois, il s’agit d’un jeu inédit. Du coup, à la différence de Limited Run Games qui s’est associé à WayForward afin de créer un re-run des premières aventures de Shantae sur Game Boy Color (et Nintendo Switch, tous deux annoncés lors du show de Limited Run la semaine dernière), ici, on a First Press Games qui s’est associé à un petit collectif espagnol pour ajouter POWA! à sa collection Dot Matrix Series (dont c’est le second titre).

C’est cool tout ça mais en fait c’est quoi ? POWA! est donc un action-platformer (un genre omniprésent sur consoles portables à l’époque) largement inspiré par le premier épisode de Kirby : Kirby in Dreamland. Cependant, à la différence de notre héros tout blanc (il l’était à l’époque), le protagoniste de ce jeu n’ingurgite pas ses ennemis, il les pulvérise avec des bulles… Enfin, sûrement. Regardez le trailer et dites-nous si vous voyez autre chose. Au pire, vous pourrez au moins confirmer que le soft adopte un look des plus classiques. Rien de plus à ajouter sur ce plan.

Là où l’audace n’a plus de limite, c’est dans la distribution ! Si on sera probablement tous d’accord pour dire que développer un jeu pour Game Boy/Game Boy Color/ Super Game Boy en 2020 est quelque peu culotté, le commercialiser à partir de 40€, c’est un peu présomptueux, non ? On comprend l’approche “objet de collection”/”retro gaming”, vous prêchez même des convertis ici, mais 40€ pour un jeu inconnu, avec un héros qui l’est tout autant, de la part d’un développeur (Aiguanachein) que nul ne connaît, c’est osé quoi !

Bon, on notera toutefois que l’éditeur prend soin de proposer un packaging sympa avec la boîte, le jeu au format cartouche et un livret “comme à l’époque”. Les courageux qui auront décidé de supporter le lancement en précommandant le titre dès l’ouverture des pré-achats (fixée ce dimanche 19 juillet) seront également récompensés avec un jeton à l’image d’un personnage du jeu et un accès à la bêta fermée, accès qui sera distribué par email en septembre.

Voilà, on vous a tout dit ou presque ! Si vous décidez de découvrir plus de détails, n’hésitez pas à vous renseigner sur le site de l’éditeur en cliquant sur le lien dans les sources. POWA! sortira sur Game Boy Color en novembre de cette année et uniquement via First Press Games. Une telle aventure vous tente ?