Limited Run Games dévoile son catalogue à venir, et c’est chargé

La scène indépendante, autrefois quasiment invisible, est désormais partout. Depuis son ascension vers la gloire, les studios pullulent, les jeux pleuvent et nourrissent ce terreau plus ou moins fertile qu’est la ludothèque de nos consoles. Néanmoins, si leur succès est indéniable, souvent, certains de ces titres ne connaissent pas celui qu’ils méritent en se privant des joueurs qui privilégient le format physique. Naturellement, comme pour un appel d’air, de nombreuses compagnies se sont engouffrées dans le creux pour tenter de profiter de ce filon peu exploité. Celle qui a le mieux tiré son épingle du jeu : Limited Run Games, et qui a fait le bonheur de nombreux joueurs, ne cache pas ses ambitions et annonce beaucoup d’autres titres pour les mois à venir.

C’est par le biais d’une vidéo de présentation, show d’une quarantaine de minutes que vous pourrez retrouver plus bas dans l’article, que l’éditeur annonce les prochains titres à profiter de sa formule pour les fans de jeux sous blister.

Première annonce majeure : l’éditeur s’est associé avec le studio WayForward afin de faire revenir des pépites de son catalogue sur des consoles modernes et anciennes pour son anniversaire. Des grands jeux du passé tels que l’aventure originale de Shantae (sortie sur GameBoy Color), Shantae: Risky’s Revenge et A Boy and his Blob se verront offrir une boîte. L’éditeur prévoit pour les 2 premiers titres évoqués, une sortie dans l’année sur l’hybride de Nintendo alors que l’aventure du gamin et de son blob magique débarquera sur PlayStation 4. The Mummy Demastered va aussi avoir droit à sa version boîte aussi bien sur Switch que sur la console de Sony.

Mais WayForward n’est pas le seul studio avec lequel ils auront réussi à s’associer pour cette présentation spéciale. Avez-vous déjà entendu parler de Konami ? Le studio a en effet sorti des éditions compilées de quelques de ses plus populaires séries et Limited Run Games s’est vu accorder le droit d’en mettre une sous boîte (selon nous, la meilleure). En effet, il est bien question de Castlevania Anniversary Collection qui sortira (en quantité très limitée) sur Nintendo Switch et PlayStation 4. Notons que c’est une offre tres spéciale puisque même les japonais ont dû l’acheter en démat’ ! (non pas qu’ils soient trop fan d’éditions physiques de toute maniere).

Si la chasse au démon ne vous déplaît pas et que vous convoitiez la sortie de Bloodstained: Curse of the Moon 2, vous pourriez vouloir tenter de précommandes la version physique que Limited Run sortira plus tard dans l’année aussi bien sur l’hybride que le bloc de Sony. Il ne s’agit pas du seul jeu que propose Inti Creates puisque Mighty Gunvolt Burst (un Mega Man-like avec un twist sympa) aura aussi droit à cet égard sur les mêmes machines mais avec une date : fixée au 28 aout.

Dans le courant du mois, c’est l’un des meilleurs jeux de baston de l’ère NeoGeo qui sera proposé aux joueurs PS4 avec l’édition physique de Garou: Mark of the Wolves. Ajoutons qu’à la difference de la version originale, cette version retouchée par Hamster (studio japonais spécialisé dans le portage de jeu arcade/NeoGeo sur consoles d’aujourd’hui) dispose d’un mode online. C’est loin d’être le seul portage amélioré à faire son show d’ailleurs puisque Samurai Shodown NeoGeo Collection ou même Grandia 1 + 2 HD Collection feront leurs apparitions dans les listes de Limited Run Games.

L’accent a été mis sur ces titres mais, l’éditeur proposant maintenant également des jeux de distribution (et qui ne figurent donc pas dans sa collection exclusive de titres numérotés), vous pourriez découvrir à l’achat ou en préachats des titres tels que Kunai, Ys Origin (dont nous vous parlions il y a peu), Katana Zero, My Friend Pedro, Gris, Carrion, Where the Water Tastes like Wine et bien d’autres…

Ajoutons enfin que, ceux qui attendait de savoir si Samurai Jack: Battle Through Time profiterait d’une édition physique en commerce peuvent déchanter, le jeu sera bien proposé en boîte mais uniquement par l’éditeur. Vous pourrez donc vous saisir de l’édition physique du soft sur PlayStation 4 et Nintendo Switch… enfin, si vous arrivez à temps pour le precommander une fois qu’elles seront ouvertes.

Bon, on ne va pas en dire plus parce que cet article est déjà assez long mais notez qu’il reste des jeux PlayStation 4 et Nintendo Switch que nous n’avons pas évoqué et même un soft PSVR. Alors, sans plus attendre, nous vous laissons avec la vidéo ci-dessous. Notez enfin que nombre de ces titres n’ont pas encore de date de sortie et nous vous invitons donc à rechercher dans le lot, ceux que vous convoitez. Limited Run Games élargit son catalogue pour 2020. Lequel vous fait de l’oeil ?