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Le changement de nom ne suffit pas, Pickmos retiré de Steam

Pickmos, la copie de Palworld et de Pokémon, est retirée de Steam par son éditeur

Ninof

Dresseur de Pokémon avant même de savoir lire, aventurier parcourant toutes les régions de Kanto à Lothric. Fan de RPG, cinéphile et grand lecteur de romans policiers/fantastiques.

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