Pourquoi Paper Mario: The Origami King est le titre important de 2020 sur Switch

Si l’on devait comparer l’année 2020 de Nintendo à ses concurrents avec un meme, nous opterions sans hésiter pour celui les plaçants dans l’univers de Bob l’éponge, avec Carlos regardant tristement Bob et Patrick courir à l’extérieur. Une image qui s’explique par l’attention démesurée dont profite Microsoft et Sony en ce moment, au détriment d’une Switch, qui, si elle reste sur une excellente dynamique de ventes, peine à faire parler d’elle pour son catalogue actuel, en dépit de la récente annonce surprise de Paper Mario: The Origami King.

Alors, oui, Animal Crossing a su doper les ventes de machines et créer le buzz au premier trimestre, mais il semblerait que la hype soit désormais retombée, prouvant probablement que l’effet “confinement” aura joué sur les impulsions d’achat des joueurs en manque d’extérieur. Cependant, nous n’avons toujours aucune nouvelle sur les grosses sorties attendues d’une console qui a déjà offert au monde la majorité de ses licences phares.

Et c’est pourquoi Paper Mario: The Origami King est si important pour cet exercice 2020. En plus d’être l’un des (très) rares jeux made in Nintendo à sortir cette année, le jeu est (pour le moment) le seul candidat à la commémoration du 35e anniversaire du plombier le plus célèbre de l’industrie du jeu vidéo. Et c’est un travail assez difficile en perspective pour le soft, tant les derniers épisodes mettant en scène un Mario en papier n’ont pas été aussi bien accueillis que prévu par le grand public.

D’après les retours de nombreux confrères, et les impressions de la rédaction, Paper Mario: The Origami King semble être à mi-chemin entre les excellents volets sur N64 et Gamecube, et ceux un peu moins bon sortis sur 3DS et Wii U. Il se rapprocherait même plus des premiers cités que des seconds. Et c’est une bonne chose, tant la Switch a désormais besoin de grandes exclusivités pour continuer à faire parler d’elle, et à exister.

Les gars d’Intelligent System ont écouté les critiques les plus salées de certains médias et de nombreux adeptes, et ont créé pour la première fois depuis de nombreuses années un univers à explorer avec plein de secrets, et où l’on peut fouiller coins et recoins à volonté, offrant un intérêt certain aux territoires étendus qui jalonneront notre aventure. Pas de sélection de niveau en perspective donc, mais pas de monde ouvert non plus, puisque les mondes seront inter-connectés et séparés par de légers temps de chargement.

Dans les deux derniers épisodes de la franchise, le système de combat était trop simple – il suffisait de suivre le rythme en sautant sur les ennemis ou en leur assénant un bon coup de poing pour qu’ils fassent le moins de dégâts possible. Toutefois avec le nouveau système de combat créé pour Paper Mario: The Origami King, la stratégie revient en force. De plus, si l’on ne verra pas de grandes différences entre les graphismes de Paper Mario :Color Splash et Paper Mario :The Origami King, l’on devrait apprécier un approfondissement de l’aspect RPG, souvent survolé sur les derniers épisodes.

Toutefois, le titre sera t-il assez porteur et grand public pour accentuer le succès d’une console qui doit ses ventes à une demi-douzaine de jeux ? Nul ne saurait répondre en ce moment, mais en l’état, il semblerait que Paper Mario soit bien la meilleure carte que le géant nippon puisse abattre pour ce trimestre.