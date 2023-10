Overwatch 2 – Halloween et Diablo pour la Saison 7

Les saisons d’Overwatch 2 s’enchaînent et ne se ressemblent pas. Il faut dire qu’avec la grande controverse de l’abandon du mode principal du PvE, Blizzard avait beaucoup de travail à faire pour garder les joueurs et les rassurer quant au futur de sont titre.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le studio californien n’a pas chômé ces derniers mois : nouveau mode de jeu classé, nouveau héros support, nouvelles cartes, missions PvE, refonte de la progression et moult cosmétiques sont venus agrémenter l’expérience de jeu.

Les remous des scandales dont est désormais bien coutumier Blizzard sont toujours là même si, petit à petit, ils s’estompent un peu. Pour faire oublier les malheurs du présent, quoi de mieux que de proposer des aventures dépaysantes ? Ainsi, après une saison 6 centrée sur le soulèvement du Secteur Zéro et des cosmétiques omniaques pour nos héros, c’est désormais à une saison 7 faisant honneur à Diablo qu’il incombe de monter sur scène et de bien se mettre sous les projecteurs.

Après tout, Halloween approche, ne peut-on pas recevoir un petit coucou de la succube Lilith dans ces circonstances, toute flanquée qu’elle est par les démons de la corruption que sont Asmodan et Inarius ?

Moira Lilith sera d’ailleurs la grande figure de cette saison, avec un mode de jeu éphémère dans lequel elle fera figure de boss à vaincre en équipe, dans la droite lignée des modes de jeu centrés sur Halloween d’Overwatch et Overwatch 2. Dans ce mode de jeu baptisé « Épreuves de Sanctuaire », il faudra constituer une équipe de six joueurs, endossant les rôles d’Illari Corbeau Nocturne, Pharah Inarius, Vital Clerc, Sombra Chasseuse de démons, Reinhardt Impérial et Zarya Barbare, face à Hammond Asmodan, Roadhog Boucher et la succube démoniaque elle-même.

Aux côtés de ce nouveau mode, ceux des saisons précédentes feront leur retour. Comptez ainsi sur l’iconique La vengeance du Dr Schakalstein et La Fiancée pour vous donner de nouveau du fil à retordre cette année, ou vous lasser si vous êtes un habitué de la franchise.

En plus des défis saisonniers, des défis thématiques permettront de réaliser des « sorts » et de débloquer des « bonbons » qui agiront comme une nouvelle monnaie à utiliser pour débloquer directement des héros. Il s’agira cependant d’une offre d’une semaine, du 10 au 17 octobre.

Une boutique éphémère Un Halloween terrifiant fera son apparition et permettra d’acheter des cosmétiques uniques, comme une version dorée du cosmétique Chasseuse de démons pour Sombra. La pertinence de ce genre d’offres est discutable, mais il est clair que Blizzard souhaite capitaliser sur l’aspect éphémère de ces contenus pour pousser les joueurs à sortir la carte bleue.

Au rang des additions plus classiques, une nouvelle carte Contrôle sera intégrée au jeu : Samoa, tandis que Route 66 va subir quelques retouches visuelles et pratiques. Le Battle Pass de cette saison permettra de débloquer Hanzo en cosmétique mythique (mais dont les versions à débloquer sont moins intéressantes et sophistiquées que les cosmétiques mythiques précédents) et des cosmétiques sympathiques comme Soldat: 76 Clown Écarlate, Ramattra Baron du Diesel ou Lucio Fantôme Victorien, mais aussi Moira Lilith et Pharah Inarius.

Enfin, Sombra bénéficie d’une refonte de son gameplay. Il n’est pas certain qu’il s’agissait là d’une priorité tant le personnage était relativement équilibré et disposait d’un skillcap décent, sans compter que d’autres personnages gagneraient bien davantage à être revus.

Mais, désormais, son invisibilité sera une capacité passive qui se déclenchera lorsqu’elle ne prendra pas de dégâts ou n’utilisera aucune capacité active. Elle bénéficiera de plus de Virus, une nouvelle capacité qui inflige des dégâts sur la durée à une cible touchée, mais double aussi la cadence de tir et les dégâts infligés si la victime est également piratée.

Halloween a toujours été l’un des thèmes saisonniers parmi les plus sympathiques dans Overwatch, et Overwatch 2 n’y fait pas exception avec ce crossover intéressant avec Diablo. Même si l’on a hâte de mettre nos mains sur ces nouveautés, l’on ne peut que regretter que Blizzard cherche à manipuler les joueurs avec des mécaniques FOMO (Fear Of Missing Out ou peur de passer à côté) éphémères ainsi qu’avec des cosmétiques naguère gratuits et qui vont certainement coûter une vingtaine d’euros très bientôt.

Certes, c’est là un modèle économique devenu un standard dans l’industrie, et Blizzard ne fait que prendre le chemin emprunté par d’autres, mais il est bon de critiquer ce modèle inique à chacune de ses hideuses récurrences. Rendez-vous le 10 octobre pour vous faire des frayeurs face à Moira Lilith et faire trembler votre carte bleue.