Orbitals sort de son orbite pour une arrivée prochaine sur Switch 2

Orbitals avait été dévoilé lors des Game Awards de décembre 2025 à travers un trailer très court qui mettait surtout en avant son esthétique animée rétro directement inspirée des anime japonais des années 80-90, et son statut d’exclusivité Nintendo Switch 2, avec une sortie annoncée pour 2026.

Présenté à nouveau lors du Nintendo Direct Partner Showcase de ce jeudi 5 février, le jeu développé par Shapefarm, un studio indépendant basé au Japon, et édité par Kepler Interactive (Sifu, Pacific Drive, Clair Obscur: Expédition 33) a profité d’une nouvelle bande-annonce pour voir son propos précisé. L’occasion aussi d’en savoir plus sur l’univers, les personnages et le gameplay, avec une nouvelle fenêtre de sortie pour cet été.

Deux joueurs, un écran, zéro solo !

Orbitals se déroule quinze ans après la destruction quasi-complète d’une station de recherche, frappée par une tempête cosmique. Alors qu’un phénomène similaire menace de se reproduire, deux personnages, Maki et Omura, partent explorer les vestiges de ce lieu et les zones environnantes afin de préserver ce qu’il en reste. Cette nouvelle présentation permet enfin de mieux comprendre le cadre narratif, jusqu’ici resté très flou.

Le jeu repose entièrement sur la coopération à deux joueurs, avec un écran scindé permanent. Dans son approche, Orbitals s’inscrit clairement dans la lignée des productions de Hazelight (It Takes Two, Split Fiction), en mettant l’accent sur la coordination constante entre les deux joueurs. Chacun incarne l’un des protagonistes et doit collaborer en temps réel pour progresser, dans une structure qui alterne réflexion et séquences plus dynamiques.

Trois outils, deux écrans, une seule cartouche !

Plusieurs outils sont au cœur du gameplay : l’attrapeur, l’arroseur ou encore le canon à rayon. Ils permettent d’interagir avec l’environnement de différentes manières, notamment en manipulant des éléments du décor, en agissant sur la température ou en modifiant l’état de certains matériaux. Ces mécaniques semblent conçues pour obliger les deux joueurs à coordonner leurs actions, chaque situation appelant une utilisation spécifique des capacités.

La présentation insiste également sur la variété des situations proposées. Au-delà des puzzles, Orbitals intégrera des séquences plus calmes, laissant place à l’exploration, à l’observation ou à des interactions plus légères avec l’environnement et les créatures rencontrées. Ces moments devraient servir à rythmer l’aventure et à éviter une progression uniquement basée sur la résolution d’énigmes.

Côté fonctionnalités, Nintendo a confirmé que le jeu tirerait parti du GameShare. Orbitals pourra être joué en local (avec l’utilisation de deux paires de Joy-Con 2) ou en ligne avec un second joueur ne possédant pas le jeu. Il sera même possible de jouer avec une personne équipée d’une Nintendo Switch de première génération. Une approche qui vise à faciliter l’accès à l’expérience coopérative, malgré une classification PEGI 12 assez surprenante. Le jeu proposera également des doublages en anglais et en japonais, renforçant encore son identité très marquée.

Orbitals est donc désormais attendu à l’été 2026, exclusivement sur Nintendo Switch 2.