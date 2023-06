Minecraft – Le film en tournage cet été

La Warner donne enfin des nouvelles du film Minecraft. L’adaptation du jeu en prise de vues réelles débutera son tournage en août prochain. Le projet, porté par Jason Momoa et le génial Matt Berry, sera en partie tourné en Nouvelle-Zélande. Pas plus de détail concernant l’histoire qu’à son l’annonce il y a des mois. Le film verra une jeune fille et son groupe d’aventuriers affronter le terrifiant Enter Dragon qui s’est lancé dans la destruction de l’Overworld.

Un pitch somme toute classique, puisant dans le lore de Minecraft et plus précisément dans son mode histoire. À la réalisation, on retrouvera Jared Hess, qui signera son premier film a gros budget après avoir brillé dans le registre de la comédie indépendante américaine avec divers films culte (Napoléon Dynamite, Gentleman Broncos).

Si certaines adaptations vidéoludiques semblent avoir du sens, celle-ci a de quoi surprendre. Car s’il existe bien un lore Minecraft et un mode solo, le jeu est surtout connu pour son mode multijoueur et surtout pour son potentiel illimité de création. Comment dans ce cas imposer une narration, une esthétique sur un jeu qui a pour particularité de permettre à ses joueurs de raconter leur propre histoire ? C’est notamment ce qu’avait très bien compris Phil Lord et Chris Miller en signant La Grande Aventure Lego. Le film s’interrogeait sur le concept même du Lego, et proposait une réflexion sur la nécessité de se raconter des histoires à l’infini et surtout avec une liberté totale.

En plus de ce propos, le film disposait d’un aspect visuel marquant, rendu possible par le choix de passer par l’animation. Précisons néanmoins que Roy Lee producteur de La Grande Aventure Lego est également producteur sur le film Minecraft. On se demande également dans quelle mesure l’esthétique carré propre à l’univers Minecraft sera retranscrite. En attendant de découvrir de premières images, le film sortira la 4 avril 2025 sur tous les écrans.