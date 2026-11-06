tt

Massive Effect, le documentaire BioWare attendu pour 2027

Mass Effect du studio Bioware
Google News Icon Ajouter NG+ à vos sources préférées

EG65

Joueur aguerri et cinéphile assumé. Toujours à la recherche de la prochaine œuvre qui me restera longtemps dans la tête une fois le générique défilé.

guest

0 Commentaires
06 nov.
18:53

Massive Effect, le documentaire BioWare attendu pour 2027

06 nov.
13:26

Un studio acquis sur trois a fermé ces 25 dernières années

06 nov.
00:22

Embark Studios (Arc Raiders) revient sur la polémique suscitée par l’utilisation de l’IA

04 nov.
14:08

Arkane Lyon sauvé ? Le destin des développeurs de Blade pourrait s’éclaircir

04 nov.
10:35

C’est officiel : The Elder Scrolls VI s’appellera Sentinel – Et après ?

03 nov.
23:48

Chez Roblox, l’outil IA Build est un succès… pour l’instant

Test Village in the Shade – Animal Haunting

Test Warhammer 40,000: Boltgun 2 – Une purge jouissive mais épuisante

Test My Beautiful Faraway, Please Don’t Be Cruel To Me – Cette éternité qui ressemble à une attente

New Game Plus (NG+) | Média JV indépendant, une autre manière de consulter l'actualité jeu vidéo. © Tous droits réservés 2026