Massive Effect, le documentaire BioWare attendu pour 2027

Toutes les histoires n’ont pas une bonne fin, même les meilleurs. Il y a deux ans de cela, une équipe de tournage s’intéressait aux coulisses de BioWare et préparait un documentaire consacré à ses 30 ans d’histoire. Massive Effect: The BioWare Story aurait pu esquisser le portrait d’un développeur ayant marqué toute une génération de joueurs, mais prend finalement des allures d’obsèques.

Il faut bien dire que l’éclat brillant de la perle rare qu’était BioWare s’est terni au fil des années. Entre Mass Effect: Andromeda, Anthem, et Dragon Age: The Veilguard, le studio semblait déjà depuis quelques temps avoir cumulé les échecs, que ce soit sur le plan commercial ou critique. Suite au rachat d’EA, propriétaire du studio et de ses licences, sa fermeture aussi malheureuse soit-elle, n’est finalement pas très surprenante.

Une dernière réunion de famille

Attendu pour 2027, le documentaire est réalisé par Akash Sherman pour la chaîne canadienne Super Channel et fera également un détour vers les circuits festivaliers avant sa première mondiale. Pour raconter cette histoire, Sherman s’appuiera sur de nombreux témoignages de personnes ayant contribué au studio, mais aussi de grandes figures du monde du jeu vidéo.

Au rendez-vous, ses trois cofondateurs Ray Muzyka, Greg Zeschuk et Augustine Yip, créateur des Game Awards Geoff Keighley ou encore Casey Hudson, réalisateur de Star Wars KOTOR mais aussi de son successeur spirituel Star Wars: Fate of the Old Republic, que l’on espère découvrir d’ici quelques années. Jennifer Hale, interprète anglophone de la voix féminine du commandant Shepard, plusieurs anciens développeurs seront également de la partie.

Mais ce n’est pas tout, car c’est aussi vers les joueurs que le micro se dresse. Sur le site officiel du documentaire, la communauté est invitée à prendre part au récit en partageant ses souvenirs du studio et la place prise dans leur vie, que ce soit à travers des photos, des vidéos ou des cosplays. Avec un peu de chance, ces images pourraient intégrer le documentaire. Direction Massive Effect – The BioWare Story pour les fans qui souhaiteraient apporter leur pierre à l’édifice.

Bien que prévu pour l’année prochaine, aucune date précise n’a été communiquée à ce jour concernant la diffusion du documentaire. Reste à savoir si le public français pourra en profiter, les projets niches comme celui-ci peuvent avoir des difficultés à franchir les frontières. Hideo Kojima: Connecting Worlds en est un bon exemple: malgré sa diffusion sur Disney+ dans un bon nombre de pays voisins, le documentaire sur le créateur de Metal Gear Solid n’a jamais été proposé en France.

Un maigre espoir porté par les fans

En parallèle à l’annonce de ce documentaire et malgré la fermeture du studio annoncée par EA, la communauté ne semble pas prête à lâcher l’affaire. On a récemment pu s’apercevoir que la voix des joueurs pouvait avoir un impact conséquent sur les décisions d’un éditeur ou d’un studio, comme en témoigne le cas de Destiny 2.

Ainsi, les initiatives se multiplient et gagnent du terrain pour tenter de préserver l’avenir de Bioware et de ses licences, la campagne #SaveMassEffect vient d’ailleurs de dépasser les 300 000 signatures ! D’autres espèrent aller encore plus loin, une autre initiative portée par Don Davies, parlementaire canadien, appelle à l’intervention du gouvernement pour protéger le patrimoine culturel que représente BioWare pour le Canada. Cependant, le chemin reste encore long. EA n’est pas connu pour se séparer facilement de ses licences, et une éventuelle reprise ou vente du studio nécessiterait son accord, autant dire que ce n’est pas partie gagnée.